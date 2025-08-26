Relevos en el Ayuntamiento de Torreón sorprenden a la iniciativa privada

Los recientes ajustes en el Ayuntamiento de Torreón causaron sorpresa en el sector industrial. Pablo García Chacón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), confió en que exista un seguimiento a los proyectos y planes que se venían trabajando en la administración con la Iniciativa Privada.

“Pensamos que iba a haber algunos ajustes nada más, pero sí algunos cambios nos caen de sorpresa”, declaró, al referirse específicamente al relevo en la Dirección de Desarrollo Económico del municipio, anteriormente encabezada por Antonio Hernández y que ocupará Marcelo Valdés.

El dirigente empresarial destacó que la relación con Hernández había sido productiva, con varios proyectos encaminados para fortalecer la proveeduría local y atraer un nuevo polo de desarrollo industrial a la región. Indicó que la colaboración había generado expectativas positivas para el crecimiento económico de Torreón.

Ante el cambio, manifestó su deseo de que los planes de trabajo no se vean alterados y que al final de cuentas los cambios sean para mejorar.

El presidente de Canacintra dijo que las decisiones corresponden exclusivamente al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado, y que el sector empresarial está dispuesto a colaborar con quien asuma la dirección de cualquier dependencia. Reiteró que no le corresponde a la cámara emitir juicios sobre la pertinencia de los cambios, sino mantener su compromiso de impulsar el desarrollo regional.

“Son decisiones del gobierno y del municipio, y nosotros trabajaremos con quien se acerque a la cámara", dijo.

El sector industrial espera que las nuevas autoridades mantengan el diálogo abierto y den seguimiento a las iniciativas que buscan fortalecer la competitividad y atraer inversión a la región.

Otros cambios que se anunciaron en Torreón fue la propuesta de Eduardo Olmos como secretario del Ayuntamiento, Javier Lechuga como tesorero, Martha Alicia Faz para la Dirección de Tránsito y Vialidad, y Guillermo Martínez como director de Turismo.