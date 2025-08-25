Anuncia Román Cepeda cambios en 7 áreas del Municipio

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González formalizó esta tarde cambios en siete de las principales áreas de su administración.

En reunión con medios de comunicación el presidente municipal acudió acompañado de Eduardo Olmos Castro, a quien presentó como propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento y Javier Lechuga para la Tesorería Municipal, quienes tendrán que ser avalados por el Cabildo en la sesión programada para el viernes de esta semana, así como por el Congreso del Estado, al igual que quien resulte seleccionado de la terna para la Contraloria Municipal.

También se cambiará el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), cuyo nombre no dio a conocer por respeto al consejo directivo que sesionará este jueves para evaluar la propuesta.

Presentó también a Martha Alicia Faz, de Saltillo en sustitución de Mario Alberto Campos en la Dirección de Tránsito y Vialidad, cuya área, dijo, todavía no está considerada para formar parte de Seguridad Publica.

El empresario Guillermo Martínez se integra a la administración municipal como director de Turismo en lugar de Natalia Hoyos.

En Desarrollo Económico, Marcelo Valdez Quintanilla, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón en sustitución de Antonio Hernández.

Recordó que desde enero de 2022 y el mismo mes de este año, comentó que los cambios son importantes no solo en un tema de catarsis, sino de nuevos retos y coordinaciones, ante un cambio de gobierno estatal y federal obedece el trabajo compartido y en un solo equipo.

“Somos el mismo equipo ideológico y con la misma gente”, dijo al señalar que estos cambios corresponden también al compromiso de los resultados y en respuesta a los más de 80 mil ciudadanos que le dieron la confianza en su reelección.

Dijo también que se hacen en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuya unidad es importante para seguir construyendo la seguridad, la cultura, el deporte y cada una de las estrategias para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.