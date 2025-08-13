Reitera SIMAS que error humano provocó colapso del colector en bulevar Mendoza Berrueto

A cinco días del colapso del colector recién reparado en el bulevar Mendoza Berrueto y calle Venezuela, en la colonia Delicias, el ingeniero Andrés Macías, subgerente de Drenaje del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, señaló que la causa fue un error humano.

El funcionario explicó que se trabajó con una retroexcavadora contratada, y que durante las labores enfrentaron complicaciones por una línea de seis pulgadas de gas natural, la cual se movía constantemente y tuvo que ser asegurada para su control.

Macías indicó que se introdujo una tubería de 60 metros y que, en los últimos tramos, cuando faltaban dos tubos por colocar, ingresó agua al área de trabajo. El personal realizó las maniobras necesarias para completar la instalación.

"El agua fluyó adecuadamente, estaba fluyendo. En ese momento me retiré del punto para atender otros asuntos, ya habíamos terminado.

Desafortunadamente, un error humano del equipo, al meter una excavadora grande, separó los tubos y allí fue donde se presentó el problema", declaró el subgerente de Drenaje de SIMAS.