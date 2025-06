Reitera alcalde de Piedras Negras que no hay comunicación con el Gobernador

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, a través de su conferencia matutina reiteró que no tiene comunicación con Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila y señaló que hay un bloqueo a su gobierno por ser de oposición.

Además de manifestar que tiene aspiraciones de continuar en el ámbito político, pues tiene 34 años y está iniciando su carrera política, por lo que no descartó buscar ser diputado, diputado federal, senador e inclusive Gobernador del Estado.

“Hay poca comunicación con el Gobierno del Estado, con el Gobernador, yo ya lo había mencionado aquí, mi canal de comunicación es a través de una persona, una persona que trabaja con el Gobernador, no sé si tenga que revelar su nombre y es el canal de comunicación”

El alcalde de Piedras Negras manifestó que ha tratado de trabajar de manera pacífica, sin embargo, señaló que a cinco meses de la administración municipal y señaló que no han avanzado.

Refirió que no se ha avanzado con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), quien va invertir 190 millones de pesos en obras pero no han iniciado, estableciendo que las licitaciones siguen en proceso; además de un préstamo que no se ha ejecutado.

“Entonces yo también ya me estoy desesperando, porque son tres años y necesito ya subirle al volumen en el buen sentido y decirle al Gobernador que queremos hacer equipo con él, que aquí en Piedras Negras también queremos ir Pa´Delante, que queremos trabajar en coordinación con él y la con la Presidenta de México y con el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión”, indicó Rodríguez González.

El servidor público aseguró que ha demostrado querer hacer equipo con el Gobierno del Estado, manifestando desconocer su sentir con él o con Piedras Negras, porque no ha tenido la oportunidad de hablar con él directamente; estableciendo que Manolo Jiménez no ha hecho ninguna acción para que pueda decir que está en contra de ellos.

Y es que, todo este tema derivó de la molestia e indignación que generó en el alcalde de Piedras Negras, que en el Congreso del Estado de Coahuila se votó en contra un exhorto al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) para agilizar la autorización de la construcción de techumbres en escuelas ubicadas en Piedras Negras.

“Cien por ciento, sí”, respondió al cuestionarle si esta votación en el Congreso, considera que es algo en contra de su administración por ser de oposición al Gobierno del Estado de Coahuila y la mayoría del Poder Legislativo.

“Yo no he visto una acción directa del Gobernador en contra de este Gobierno o de las escuelas, entonces yo no lo puedo señalar a él. Yo puedo señalar ahorita al Congreso y es lo que estamos haciendo. Todos los diputados del PRI, del PAN, no sé si haya del PRD, votaron en contra de este punto de acuerdo”, indicó Rodríguez González.