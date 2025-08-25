Regulación Sanitaria orienta a municipios sobre aviso de función

Ernesto Morales Iglesias, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 01, encabezó una reunión con representantes de los municipios que atiende la mencionada dependencia; con la finalidad de otorgarles información y conozcan el aviso de funcionamiento que debe darse de alta ante la Secretaría de Salud.

Destacó que la reunión es con los municipios que son competencia de la Jurisdicción Sanitaria, particularmente con aquellos que tienen mayor comercio y prestadores de servicio profesionales.

"El objetivo de esta reunión es que, la colaboración, como se ha venido hasta el día de hoy, para que el municipios nos apoye enviando a todas aquellas personas que van a aperturar algún establecimiento, dedicado a algún giro de esta competencia", indico el funcionario estatal.

Estableció que la finalidad es que conozcan el aviso de funcionamiento, que viene siendo la lata ante la Secretaría de Salud y el día de mañana, prevenir algún riesgo; dado que a veces hay establecimientos donde los propietarios desconocen