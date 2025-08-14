Coahuila Monclova UAdeC AHMSA Piedras Negras GOBIERNO DE COAHUILA

Regreso a clases en Coahuila cuesta más que la Navidad: CANACO

MARISELA SEVILLA

Este 2025, preparar a los más de 385 mil alumnos de educación básica en el estado costará, en conjunto, más de mil 150 millones de pesos, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Saltillo; la cifra, que equivale a un gasto promedio de 3 mil pesos por estudiante, supera incluso lo que muchas familias invierten en la temporada navideña, señalaron.

“Es una carga fuerte, especialmente para quienes tienen más de un hijo en la escuela”, comentó Juan Antonio Aguirre Valdés, Presidente de CANACO Saltillo; por ello, añadió que esta asociación consciente del golpe al bolsillo, se alió con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para lanzar la Feria del Regreso a Clases 2025.

El evento, que se extenderá hasta el 31 de agosto, reúne a más de 50 negocios de Saltillo y Ramos Arizpe, y promete descuentos que van del 10 al 50 por ciento en artículos escolares clave, desde útiles y uniformes, hasta computadoras, lentes y calzado.

“Queremos que las familias puedan comprar con más tranquilidad y con menos gasto. Es un esfuerzo conjunto”, añadió Aguirre Valdés.



Para asegurarse de que los descuentos sean reales y se respeten los precios, la PROFECO activó un operativo especial de vigilancia que estará en funcionamiento durante todo el mes de agosto; las tiendas que incumplan podrían enfrentar multas severas.


El Delegado de PROFECO en Coahuila, Galio Vega Ábrego, también recomendó a los padres utilizar la herramienta digital "Quién es Quién en los Precios (QQP)", que permite comparar los costos de 689 productos escolares entre diferentes comercios, Una ayuda necesaria en un mercado donde las diferencias de precio pueden ser significativas.


Por ejemplo, según datos de PROFECO, una lista básica de útiles para primer y segundo grado de primaria puede comenzar en 202 pesos, pero con marcas reconocidas o materiales de mejor calidad, la cifra se puede duplicar o triplicar fácilmente.



               
               


               

               
               

               
               
               
