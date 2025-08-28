Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Registro a programas Mujer Bienestar y 65 y Más, concluye este sábado 30 de agosto

RENÉ ARELLANO

El periodo de registro a los programas sociales federales denominados Mujeres Bienestar y de 65 y Más, concluirá el próximo 30 de agosto, por lo que las personas interesadas solo tienen este viernes y el sábdo para concretar dicho trámite.

Para ello, deberán acudir al centro comunitario "Santiago Elías Castro de Hoyos", mejor conocido como Los Pinos y que se localiza en el ejido Piedras Negras, con la finalidad de que concreten su registro

Tal y como le dimos a conocer con oportunidad, durante todo el mes de agosto se llevó a cabo el registro al programa Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 años cumplidos al 31 de agosto del presente año y hasta los 64 años.

Dicho programa se implementó a partir de este 2025, tras el anuncio del mismo por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, durante su toma de protesta como presidenta de México y que forman parte de sus 100 compromisos; con lo que se otorgará un apoyo bimestral de tres mil pesos a las beneficiarias.


En lo que corresponde al periodo de registro a la Pensión 65 y Más o para Adultos Mayores, este dio inicio el pasado 18 de agosto y concluirá el sábado 30 de agosto del año en curso; por lo que también hay oportunidad de concretar dicho proceso.





               
               


               

               
               

               
               
               
