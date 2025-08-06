Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Registran en el programa Mujer Bienestar, más de mil 400 mujeres en cinco días

RENÉ ARELLANO

En un periodo de cinco días, en Piedras Negras se han registrado a más de mil 400 mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años, al programa federal "Mujer Bienestar", informó Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila.

La servidora de la nación detalló que se han estado atendiendo en promedio, entre 200 y 250 mujeres por día, por lo que consideró que se ha tenido una muy buena convocatoria, tanto así que el pasado martes se les acabaron los formatos de registro.

"Llevamos mil 100 hasta el día de ayer y ahorita hemos registrado un promedio de 320 personas. Porque el día de ayer se nos acabaron los formatos y fueron convocadas para el día de hoy", fue lo que manifestó la funcionaria federal.

Respecto a esta situación, explicó que las personas que llegaron el martes a tratar de registrarse recibieron un número para presentarse durante la mañana de este miércoles y ser las primeras en ser atendidas, una vez que contaron con los formatos de registro.

Por lo que, se les permitió el acceso a la Casa de la Cultura desde las siete de la mañana y atender a dicho grupo de mujeres que no fue posible registrar el miércoles por la falta de formatos.


Domínguez Vital indicó que al concluir con este grupo, se atendió a las personas cuyo apellido paterno inicia con las letras: N, Ñ, O, P, Q y R, cumpliendo con el calendario de registro del programa federal difundido por la propia Secretaría de Bienestar.


La servidora de la nación, también dio a conocer que permanecerán en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Piedras Negras hasta el próximo sábado 10 de agosto del presente año, debido a la gran cantidad de personas que están acudiendo.


Estableció que dicho espacio es mucho más amplio y, sobre todo, adecuado considerando las condiciones climatológicas, en referencia a las altas temperaturas que se están registrando. Por ello, solicitaron apoyo para continuar utilizando dicha infraestructura.


Finalmente, Rocío Domínguez indicó que a partir del próximo lunes 12 de agosto, el proceso de registro al mencionado programa federal se trasladará a las instalaciones del Centro Comunitario Santiago Elías Castro de Hoyos, también conocido como Los Pinos.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Piedras Negras Mujer Bienestar

               


elsiglo.mx