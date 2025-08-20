Coahuila AHMSA SALTILLO Monclova Coahuila Intoxicaciones

Aranceles

Registran empresas menor rotación voluntaria ante desafíos arancelarios

El sector automotriz y manufacturero en la Región Sureste reduce reemplazos de personal y reporta la pérdida de 3 mil empleos en el último trimestre, según ARHCOS

Registran empresas menor rotación voluntaria ante desafíos arancelarios

Registran empresas menor rotación voluntaria ante desafíos arancelarios

MARISELA SEVILLA

La incertidumbre comercial que enfrenta el país, especialmente en materia arancelaria, comienza a reflejarse en el mercado laboral de la Región Sureste de Coahuila.

Empresas del sector industrial, en su mayoría automotrices, han optado por no cubrir las vacantes que deja la rotación de personal, reveló Xavier Galindo Valdés, Presidente de la Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS).

“Las plantas no están reponiendo las bajas de personal. Esa es la información que tenemos. Están siendo más cautelosas”, indicó Galindo, quien atribuyó esta postura al contexto económico global y a la necesidad de las compañías de operar con mayor eficiencia.

El líder empresarial también lamentó el cierre de una planta en Torreón, así como ajustes de personal en otras empresas de la región. Según sus datos, Coahuila perdió cerca de 3 mil empleos durante el último trimestre, lo que refleja una desaceleración preocupante en la generación de puestos laborales.

Galindo Valdés destacó que, pese al panorama, no se trata de una crisis, sino de una fase de adaptación: “Creo que se va a mantener esa tendencia, con una ligera reducción de personal, pero no debemos alarmarnos. Las empresas están buscando cómo hacer mejor su trabajo con menos recursos”, subrayó.


Agregó que desde ARHCOS se trabaja para que la industria local sea más competitiva frente a los desafíos del mercado internacional: “Nuestro objetivo es ayudar a que las compañías sean más eficientes y puedan mantenerse fuertes ante un entorno global cada vez más exigente”, dijo.


Respecto a la rotación voluntaria de empleados, Galindo señaló que ha habido una reducción significativa. En 2024, el índice mensual para personal directo era de 7.5%, mientras que actualmente oscila entre el 5% y 6%. Esta caída obedece a la disminución de nuevas oportunidades laborales.


“Antes, con tanta oferta de trabajo, era común que los trabajadores cambiaran de empresa. Hoy, ante una mayor dificultad para ser contratados, muchas personas prefieren conservar su empleo actual”, explicó.


A pesar de que algunas plantas aún registran niveles de rotación de hasta 8% mensual, muchas han optado por no reemplazar al personal saliente, como parte de sus estrategias de contención.


Galindo adelantó que este año podría haber una menor rotación en diciembre, un mes marcado por cambios laborales voluntarios, debido a las condiciones actuales del mercado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Aranceles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Registran empresas menor rotación voluntaria ante desafíos arancelarios


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407927

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx