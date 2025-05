Región Laguna y Centro registran casos de sarampión

En la Región Laguna y Centro de Coahuila, son donde se concentran los casos que hasta el momento se han registrado de sarampión en el estado.

Al respecto, el delegado en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Valeriano Ibañez De la Rosa, menciono que a la fecha se tiene el registró de cuatro casos de sarampión.

Por tal motivo, advirtió que se han reforzado las medidas para la identificación de los casos, al igual que los procesos de vacunación, además de los cercos epidemiológicos y las medidas sanitarias que corresponden.

“Los casos han sido importados, estamos atentos a identificarlos, atenderlos oportunamente, correr las medidas de contención especificas y promover la vacunación”, precisó.

Reveló que los cuatro casos que se han registrado hasta el momento en lo que corresponde a la Delegación Coahuila, son la Región Laguna y Centro.

Mencionó que el uso del cubrebocas siempre será una medida muy útil, ya que el sarampión es muy contagioso, por lo que su uso puede ayudar, pero no garantiza que no se pudiera presentar un contagio, sin embargo no esta por demás utilizarlo.

Resaltó que en todas las unidades del IMSS se cuenta con la vacuna contra el sarampión, y en la medida que se terminan se vuelve a dotar a los hospitales, donde a la fecha, la demanda se ha incrementado.