Refuerzan acciones para el orden de la ciudad y preservación de patrimonio en San Pedro

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar por una ciudad más ordenada, segura y respetuosa del patrimonio histórico

MARY VÁZQUEZ

El Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial continúa trabajando de manera permanente en acciones que favorecen el orden, la legalidad y la conservación del entorno urbano, en beneficio de todos los sampetrinos.

El jefe del citado departamento; Humberto Sánchez Lozano, expuso que se brindó orientación técnica y legal en un proceso de remodelación de una casa-habitación considerada inmueble histórico, inscrita en el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esta acción busca asegurar que cualquier intervención en estos espacios se realice conforme a la normatividad vigente, respetando el valor cultural y arquitectónico de la ciudad.

Asimismo, el personal continúa resolviendo diversos conflictos vecinales mediante la aplicación de alineamientos y delimitación de propiedades, ayudando a clarificar límites y prevenir disputas entre particulares.

En materia de vialidad, se han intensificado las labores de notificación a fin de liberar la vía pública de cualquier obstáculo que impida el libre tránsito vehicular y peatonal, haciendo un llamado a la población para retirar material de construcción, escombro u objetos que invadan calles o banquetas.


De igual manera, se realizó un operativo conjunto con el Departamento de Medio Ambiente en el que se emitieron notificaciones para el retiro de estructuras de madera instaladas sobre la vía pública en la colonia Luis Donaldo Colosio. Estas construcciones, utilizadas como corrales para animales no permitidos en zona urbana, representan un riesgo sanitario y violan el Reglamento Municipal.


El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar por una ciudad más ordenada, segura y respetuosa del patrimonio histórico, al tiempo que exhorta a la población a colaborar con estas medidas en favor del bien común.



               
               


               

               
               

               
               
               
