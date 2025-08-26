Refuerza PRONNIF acciones para atender a niñas y niños en situación de calle

Con el objetivo de proteger los derechos de la infancia y ofrecer soluciones integrales a familias en situación de vulnerabilidad, la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila dio a conocer que se desarrolla el fortalecimiento de estrategias conjuntas con los municipios del estado.

María Teresa Araiza Llaguno, titular de la dependencia, informó que actualmente se trabaja en dos líneas de acción prioritarias para prevenir y atender el trabajo infantil y la presencia de menores en la vía pública: "Muchas de estas familias están en tránsito, por eso es fundamental acercarnos y ofrecerles opciones viables que respeten su dignidad y necesidades", indicó.

La procuradora detalló que uno de los ejes principales es la identificación de niñas y niños que se ubican en cruceros y avenidas solicitando apoyo económico, para posteriormente brindarles acompañamiento y canalizarlos, junto con sus familias, a programas sociales que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Araiza Llaguno mencionó que, en su mayoría, estas familias provienen de entidades del sur del país; señaló además que es común ver a madres conocidas como “las Marías”, quienes junto con sus hijos buscan apoyo entre los automovilistas.

Ante esta situación, la funcionaria exhortó a la ciudadanía, especialmente a quienes transitan por estas zonas, a reportar los casos a las autoridades locales para facilitar la intervención oportuna de los sistemas DIF municipales, quienes han desarrollado campañas específicas de orientación y apoyo.

“No buscamos criminalizar la situación, sino entenderla y actuar con respeto hacia los derechos de las niñas y niños. Nuestro objetivo es brindarles una oportunidad distinta y más segura”, expresó Araiza Llaguno.

Finalmente, la titular de PRONNIF subrayó que este esfuerzo busca atender las causas profundas de esta problemática y no solo sus efectos visibles, mediante un enfoque integral que incluya acompañamiento, atención psicológica y acceso a recursos para la inclusión social de estas familias tanto locales y en movimiento.