Reforma electoral

Reforma Electoral revela intenciones dudosas por parte del oficialísimo: Gerardo Aguado

El diputado cuestiona la necesidad de la reforma propuesta por el oficialismo

ISABEL AMPUDIA

El diputado Gerardo Aguado Gómez, ante las intenciones del oficialismo y la figura de Pablo Gómez Álvarez, quien ahora, lidera la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, preocupan por la falta de consenso, el posible debilitamiento de la representación proporcional y la erosión de la democracia en el país.

Por lo anterior, cuestionó la necesidad de la reforma propuesta por el oficialismo, afirmando que responde más a sus intereses que a las necesidades democráticas del país; además, se discute la posible desaparición de la representación plurinominal, sugiriendo que esto no sería beneficioso ni para Morena ni para otros partidos.

Asimismo, expresó el temor de que la autonomía de organismos electorales sea comprometida, convirtiéndolos en herramientas del gobierno, por lo que se debe solicitar un consenso más amplio entre partidos para garantizar una reforma que beneficie a todos los ciudadanos. No obstante, critico a Gómez Álvarez por su pasado comunista y su actitud defensiva durante entrevistas, lo que genera desconfianza sobre sus motivaciones. 

También, resaltó la importancia del consenso en reformas electorales, mencionando que el Partido Acción Nacional (PAN) se preparará para defender la democracia en el Congreso; además de enfatizar la necesidad de fortalecer la representación de las minorías y evitar un sistema totalitario en las cámaras legislativas. 

Advirtió que a nivel local, se plantea que la seguridad y la infraestructura son prioridades en la distribución de recursos públicos, destacando que Coahuila es el estado con menos homicidios de México, gracias a la coordinación entre niveles de gobierno. 


Dijo que el contexto actual de la Reforma Electoral revela intenciones dudosas por parte del oficialismo, un posible ataque a la representación proporcional, y la relevancia de voces opositoras en el debate. 


Manifestó que la seguridad y obra pública son esenciales para los municipios y deben estar en el centro de las decisiones de gasto público. 


Añadió que la discusión sobre la Reforma Electoral, debe centrarse en un consenso inclusivo y no en iniciativas unilaterales que podrían erosionar la democracia. 


Por tal motivo, reiteró el compromiso del PAN para defender la democracia y asegurar que la reforma electoral se ajuste a las necesidades de todos los ciudadanos, llevando el debate hacia un mejor marco normativo que fomente la participación y representación equitativa.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: reforma electoral Gerardo Aguado Coahuila

               


