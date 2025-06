Rector de la Narro espera llegar a un 'buen arreglo' con el SUTUAAAN para evitar huelga

El rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) Alberto Flores Olivas dijo esta mañana que continuamente han tenido negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAAAN) y que hay algunas situaciones que no se han podido atender a tiempo por causas netamente administrativas.

“Pero estamos ya trabajando con ellos y ellos lo saben, algunos otros aspectos pues realmente no nos compete o no tenemos la posibilidad de pactarlos como el número de plazas que ellos piden, no les podemos cubrir todas las plazas definitivamente. Ellos nos piden primeramente un cierto número de plazas, que la Universidad está limitada”, comentó.