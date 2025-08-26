Coahuila SALTILLO Monclova Coahuila seguridad pública AHMSA

Reconocerán a Saltillo por ser una ciudad competitiva: Alcalde Javier Díaz

ISABEL AMPUDIA

La Asociación de Alcaldes de México, entregará un reconocimiento a Saltillo por ser una de las ciudades más competitiva del país, reveló su alcalde Javier Díaz González.

Según explicó, hay una Asociación de Alcaldes de México que evalúan diferentes parámetros e indicadores, y los cuales les anunciaron que en la Ciudad de México se estarán entregando reconocimientos a varios municipios, entre ellos a Saltillo como la ciudad más competitiva.

“Al final de cuentas vamos a seguir trabajando en conjunto, como bien lo he dicho, para poder seguir manteniendo los indicadores que tiene la capital del estado, siempre de la mano con el gobernador del estado”, resaltó.

Para tal reconocimiento, indicó que se toma en cuenta todo el tema del aspecto público, de servicios públicos, primarios, de atención a trámites, de eficiencia en los diferentes sistemas, y recaudación interna.

También, atracción de inversiones, calidad educativa, infraestructura que se tiene en una ciudad, generación de empleo, así como calidad de vida que de alguna u otra manera afecta.






               
               


               

               
               

               
               
               
