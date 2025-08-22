Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Reconocen valor y dedicación de bomberos en el municipio de Francisco I. Madero

Además de recibir uniformes por parte del alcalde Félix Ramírez, hubo una serie de eventos para celebrar la labor de los bomberos

MARY VÁZQUEZ

En el marco del Día del Bombero, el cual se celebra el 22 de agosto, en el municipio de Francisco I. Madero se organizaron algunas actividades.

Por la mañana el personal operativo, administrativo y voluntarios acudieron a una misa de acción de gracias en la parroquia del Sagrado Corazón. Alrededor de las 09:30 de la mañana se ofreció un desayuno, en el que estuvieron presentes, algunos funcionarios y miembros del Patronato de Bomberos.

El jueves, el alcalde Félix Ramírez les entregó uniformes, (botas, pantalones, camisas, cachuchas y una gabardina) y al termino del desayuno se entregaron despensas, aunque también se organizó una comida, en el mismo edificio y por la tarde un baile para los 14 elementos remunerados y sus familias y los 16 voluntarios.

En cuanto a las condiciones en las que trabajan los elementos se dijo que, mediante el Patronato de Bomberos se les dota de herramientas y también reciben donaciones de la Fundación 911 y recientemente el municipio se encargó del mejoramiento del edificio, al igual que del mantenimiento de las unidades.

Los integrantes del patronato, reconocieron la labor que desempeñan en beneficio de la población y recordaron que el Departamento de Bomberos, nació hace 28 años y un año después se construyó el edificio.




“Les pido que tengamos uso de nuestro corazón y nuestra mente ya que somos responsables de todos los que estamos aquí y de toda la ciudadanía, de los alrededor de 64 mil habitantes que hay en nuestro municipio de Francisco I. Madero. Los felicito por ese corazón de dar su mejor esfuerzo, incluso de dar la vida por los demás y esperemos que así sigan luchando por esto y de parte de las autoridades y del patronato, les vamos a dar todo el apoyo para que esto siga funcionando”, expuso Óscar Perales.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Francisco I. Madero Día del Bombero

               


