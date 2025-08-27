Reconocen labor de los trabajadores sociales en su día

En el marco del Día del Trabajo Social, el 21 de agosto, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, encabezó un desayuno para reconocer la labor y esfuerzo que realizan estos profesionales, en los procesos de gestión social, integración familiar y desarrollo humano dentro del organismo.

“Ustedes son un pilar para el DIF Torreón, gracias a su sensibilidad, compromiso y entrega diaria logramos acercar apoyos y acompañar a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Les reconozco de todo corazón su vocación de servicio”, expresó Bremer de Cepeda.

Como muestra de agradecimiento, Selina Bremer de Cepeda entregó un presente simbólico a las 19 trabajadoras sociales que forman parte de las áreas de Cohesión Social, Integración Familiar y Desarrollo Humano del DIF Torreón, destacando su profesionalismo y dedicación en beneficio de la comunidad.

Por su parte, la directora general de DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, en su mensaje destacó: “El DIF Torreón tiene un rostro humano gracias a ustedes, que día a día se convierten en el primer contacto con la ciudadanía y hacen posible que los apoyos lleguen a quien realmente lo necesita”.

Y señaló que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se reconoció la labor continua de las trabajadoras sociales, quienes desempeñan un papel esencial en la detección de necesidades y canalización de apoyos a la población que más lo requiere