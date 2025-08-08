Torreón Transporte público Torreón Agua Saludable Coahuila UJED

Recolectan más de 11 toneladas de basura al día en paseos públicos de la ciudad

MA. ELENA HOLGUÍN

Más de 11 toneladas de basura se recolectan diariamente de los paseos públicos más concurridos de la ciudad, por parte de los trabajadores de La Ola que se encargan de estas áreas, informó el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar.

Ante ello, dijo que es importante fomentar una cultura de corresponsabilidad y mantener estos importantes puntos de encuentro en óptimas condiciones.

En áreas de la zona Centro como son el Paseo Morelos, la Plaza de Armas, Plaza Mayor y Alameda Zaragoza, se recolecta un promedio de cinco toneladas de basura al día, y resaltó que durante los fines de semana hay cuadrillas nocturnas que refuerzan la labor ante el aumento de paseantes.

En el Bosque Venustiano Carranza y Bosque Urbano se reúne un promedio de 4.5 toneladas diariamente de desechos, mientras que en el Puerto Noas es aproximadamente media tonelada, y en la Línea Verde un promedio de 1.5 toneladas.

Fernando Villarreal señaló que para mantener la ciudad limpia se cuenta con una amplia disponibilidad de contenedores y botes de basura en todos los espacios públicos de la ciudad, colocados de forma estratégica.


Además de la infraestructura mencionada, las cuadrillas fijas de limpieza trabajan diariamente realizando barrido manual y retiro de basura, complementando el esfuerzo ciudadano.


En temporada vacacional el volumen de basura recolectada puede llegar a duplicarse, por ello hizo un llamado a la ciudadanía a actuar de manera responsable, utilizando los botes y contenedores de basura disponibles en los espacios públicos.


Además de evitar dejar residuos en bancas, áreas de juegos, pistas y canchas, para mantener la buena imagen de la ciudad.



