Reclama Mejía Berdeja por acusaciones 'calumniosas, temerarias y frívolas' de Gerardo Aguado

El Diputado Federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, en su derecho de réplica, contestó a los señalamientos del Diputado local panista Gerardo Aguado, quien lo acusó de presuntamente tener nexos con el crimen organizado.

Aguado afirmó en el Congreso del Estado que presentará una denuncia ante Fiscalía General de la República en contra de Mejía Berdeja por presuntos actos de corrupción, colusión con el crimen organizado y omisiones graves durante su gestión como subsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Mejía Berdeja expresó “Son acusaciones calumniosas, temerarias y frívolas que no tienen ningún soporte, ninguna prueba y como lo he dicho públicamente y lo sostengo, Gerardo Aguado es un prostituto político que se vende al gobernador para presentar lo que él quiere que haga; están muy molestos con los señalamientos que yo he hecho por el crecimiento del huachicol, el cristal y el abuso policial que hay en Coahuila”.

De igual manera, el Diputado del PT expresó: “Me mandan a este sujeto con calumnias, pero niego tajantemente todas las acusaciones, solamente son dichos porque yo tengo una hoja de servicios intachable; es decir, también pudiera decir que Gerardo Aguado es un pederasta y abusador sexual, así que mis palabras tendrían la misma validez de lo que él habla de mí”.

Ricardo Mejía Berdeja añadió que como Sub Secretario de Seguridad Pública entregó buenas cuentas: “Ahora soy Diputado Federal y sigo atendiendo los temas de combate a la criminalidad desde la Cámara de Diputados; incluso, hoy presenté una iniciativa para que el delito de reclutamiento forzado que hace la delincuencia organizada sobre todo con jóvenes, sea establecido en la legislación penal, sigo exhibiendo a los grupos criminales donde estén, tal y como lo hice cuando fui Sub Secretario”.

En cuanto al legislador local Gerardo Aguado, el petista insistió: “No tienen más que alquilar a un sujeto para que haga estas acusaciones, es triste que el PAN que llegó a ser un partido muy importante en el estado, hoy esté en manos de políticos rémoras, que se presten para calumniar”.

Por otra parte, Ricardo Mejía afirmó que Parras de la Fuente es el número uno en tomas clandestinas de combustible: “En las acciones que dicen hacer, no solamente fue el aseguramiento de los 129 carro tanques, el 1 de julio aseguraron un predio en Saltillo donde se operaba una red de huachicol, aquí mismo están”.

En este mismo tema, el legislador federal adelantó que próximamente dará a conocer información que los ciudadanos le han compartido sobre la “ordena” de hidrocarburos que se practica en la Región Norte, al igual que en la Sureste y la Laguna.

“El tema es que el huachicol ha crecido en Coahuila, también hemos señalado el incremento brutal del cristal, el abuso policial en sectores populares y ejidos, hemos roto esta narrativa tramposa del gobierno de Coahuila y como respuesta, echan a andar al PAN, que se ha convertido en un partido satélite del PRI”, dijo.

Mejía Berdeja aseguró que el odio que le tienen es por sacar a la luz lo que sucede en Coahuila: “Por eso me echan a sus perritos falderos, pero estamos listos a lo que venga, estamos intachables, tenemos una hoja limpia de servicios y no vale la pena interponer alguna acción legal en contra de Gerardo Aguado, porque es un político mediocre, ramplón, un prostituto político que no vale la pena”.