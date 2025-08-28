Reciben el cuerpo del padre Zatarain en la parroquia de San José

Un templo abarrotado por cientos de fieles y amigos, recibió el cuerpo del padre Gerardo Zatarain García, quien falleciera este jueves poco antes de las 11:00 horas.

Aunque el cuerpo del sacerdote, cuya partida estremeció a prácticamente toda la Comarca Lagunera, llegaría a las 20:00 horas, desde minutos antes comenzaron a llegar aquellas familias, matrimonios, amigos, conocidos y ciudadanos en general, fueron abarrotando la parroquia de San José.

Incluso algunos quedaron apostados en las puertas laterales para estar presentes y dar el último adiós a uno de los “guerreros de corazón”, como se le conocía al sacerdote lagunero.

Al arribar su cuerpo y tras recibir la bendición al entrar al templo, una lluvia de aplausos rompió el silencio que se vivía en el lugar previo a su llegada.

Entre aplausos y lágrimas, los ahí presentes recibieron el cuerpo del padre Gerardo Zatarain.

Un gran arreglo de rosas blancas se colocó sobre su ataúd y muchas más, fueron ubicadas en la cercanía, aquellas que fueron enviadas por quienes a la distancia se sumaron a este adiós.

Los sacerdotes que concelebraron esta primera misa por el eterno descanso del padre Zatarain, fueron: Jorge Silva López, Cristian Castañeda, Jesús Manuel Trasfi, Leoncio Manuel Silva Cisneros y Eduardo Luján.

En el sermón, se agradeció a los familiares y amigos “que con tanta ternura cuidaron de él en sus momentos de enfermedad, en sus momentos de fragilidad, gracias por la ternura, por el cuidado, por el tiempo, gracias a quienes pensaron en él y a quienes estuvieron con él en la oración…”.

“Sí estamos tristes, estamos tristes porque nos duele saber que no estarás en medio de nosotros. Estamos tristes, sí porque ver frágil a quien nos dios fortaleza porque ver vulnerable al que nos levantó vulnerables, porque ver frágil a quien sanó nuestro corazón herido. Sí, permítenos hoy padre Gerardo, decir que hoy sí estamos tristes…” fueron algunas de las palabras que se ofrecieron al padre Zatarain.

Su cuerpo será velado durante toda la noche de este jueves ya que para este viernes en punto de las 16:00 horas, será la misa exequial para pedir por su eterno descanso.

De acuerdo con la información de la parroquia de San Agustín, a la cual perteneció hasta sus últimos días, su cuerpo será cremado por lo que será el sábado en punto de las 13:00 horas que se celebre una misa para depositar sus cenizas.