Rechaza Sheinbaum colaboración con DEA

el siglo de torreón

La presidenta Claudia Sheinbaum, negó que el país esté trabajando de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la iniciativa Proyecto Portero para frenar el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, así como lo anunció el lunes la agencia estadounidense.

"El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman 'Portero'. No hay ningún acuerdo con la DEA", enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El lunes, la DEA anunció el lanzamiento del programa 'Proyecto Portero' que, según la agencia estadounidense, se trabajaría en conjunto con el gobierno mexicano para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los carteles, a las que responsabilizó de "inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales".

El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de EUA, los cuales, a lo largo de varias semanas, identificarían objetivos conjuntos y desarrollarían estrategias coordinadas de cumplimiento de la ley y fortalecerían el intercambio de inteligencia.

Al respecto, la gobernante mexicana desconoció el comunicado, el cual dijo "no sabemos con base en qué" lo emitió la DEA e insistió en que México no ha llegado a ningún acuerdo con instituciones de seguridad estadounidenses.


               
               


               

               
               

               
               
               
