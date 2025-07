RECETAS PARA LA VIDA

¿ESTAMOS VOLVIÉNDONOS NARCISISTAS?

El precio de normalizar rasgos que vacían nuestras relaciones.

No, no todas las personas son narcisistas. Pero, lamentablemente, muchos hemos adoptado, sin notarlo, ciertos rasgos narcisistas que hoy se consideran normales, sin pensar en el alto costo emocional que esto implica.

Vivimos inmersos en lo que algunos llaman "capitalismo emocional": nos hemos convertido en proyectos de marketing personal. Todo gira en torno al yo, al branding y al logro individual. Buscamos vender nuestra imagen, maximizar el encanto y exponernos al máximo para ser vistos y validados en redes sociales.

Pero este juego tiene un precio enorme:

Se ha perdido la profundidad en las relaciones.

El contacto real con los demás se ha deteriorado.

Hay menos reflexión, tolerancia y sentido de comunidad.

Hoy muchas personas aparentan ser fuertes y exitosas, pero por dentro cargan con un vacío que no soportan mirar. Así terminan construyendo relaciones superficiales, donde el otro solo importa en la medida en que reafirma su propia imagen. Buscamos likes, seguidores y aprobación constante, sacrificando intimidad y autenticidad. Y lo más preocupante: cada vez toleramos menos los límites, las críticas o simplemente existir con humildad, sin aplausos externos.

¿CÓMO SE FORMA UN NARCISISTA?

Un narcisista no nace así ni porque quiera hacer daño. Es alguien que creció sin el amor, el sostén o la validación que necesitaba, y aprendió a protegerse levantando una fachada brillante para sentirse importante. Al principio, esa imagen grandiosa fue un escudo frente a miedos profundos: el temor a ser herido o la culpa silenciosa de dañar a quienes ama. Con el tiempo, ese escudo se volvió su forma de vivir. Ahora depende de los demás para no derrumbarse.

¿Qué es una persona narcisista y cómo reconocerla?

Un narcisista no sabe quién es sin el reflejo que le devuelven los otros. Se sostiene gracias a la admiración y el reconocimiento, porque por dentro se siente frágil y vacío. Necesita validación constante: sin halagos ni aplausos, se desploma.

Por eso resulta tan encantador, tan carismático, tan experto en venderse; todo está calculado para sostener la imagen que lo protege. Pero no puede construir vínculos auténticos. Para él, los demás no son personas completas, con historia y sentimientos propios, sino espejos. Si le sirven para verse más grande, los mantiene cerca; si no, los descarta o los pisotea.

Cuando se siente amenazado, manipula, humilla o distorsiona la realidad para no tocar su propio dolor, ni enfrentar que, detrás de tanto brillo, tal vez no hay mucho más.

¿POR QUÉ EL NARCISISTA LASTIMA A QUIENES AMA?

Porque, en realidad, no ama al otro: ama la imagen de sí mismo que ese otro sostiene. Necesita controlar, manipular o descalificar para no enfrentar su inseguridad. Y vive las necesidades o límites ajenos como amenazas directas a su frágil sentido de valía.

INGREDIENTE DE LA SEMANA: FORTALEZA INTERNA

Este es el momento de conectar con tu fuerza real, esa que no depende de la aprobación ni de los aplausos de nadie. Observa cuándo entregas tu paz para no perder el afecto del otro, o cuándo adaptas lo que sientes solo para mantener viva una relación que, en realidad, te desgasta.

¿CÓMO APLICARLO?

Durante el día, haz una pausa y pregúntate con total honestidad:

¿Esto me da paz o me deja en deuda?

¿Estoy actuando desde mi verdad o solo para no quedarme sin afecto?

Reconocerlo es el primer paso para dejar de someterte y empezar a elegir lo que realmente te hace bien.

Afirmación personal para protegerse del abuso narcisista:

"Elijo honrar mi voz, mi dignidad y mi paz interior por encima del miedo o la costumbre. Confío en mi fortaleza interna para dejar de adaptarme a lo que me lastima. Me permito mantenerme firme, incluso si eso significa decepcionar al otro. Mi valor no depende de su aprobación."

Frase de la semana:

"No voy a sacrificar mi luz para mantener encendida la ilusión rota de alguien más."