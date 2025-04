¿Realmente el autoritarismo está ganando la partida?

En la sección denominada Dossier, la edición de abril de la revista "Letras Libres" trae una serie de muy ilustrativos textos, siete u ocho artículos, en los cuales se aborda el tema que, sin desmesura, bien pudiéramos llamar "el tema de nuestro tiempo". Entendiendo por "nuestro tiempo" sólo quizá las últimas dos décadas. Y hacia el futuro, sería de esperarse no más de otro par de lustros. Y eso cuando mucho, por el bien a largo plazo de la comunidad universal. De acuerdo a la premisa de que no puede haber mal que dure cien años. Ni quien los aguante.

En la introducción al Dosier, de manera institucional la revista expone de entrada lo siguiente: "En las últimas dos décadas -dice--, hemos presenciado en distintas partes del globo la consolidación de gobiernos autoritarismos que, en grados diversos, han debilitado los controles democráticos, desaparecido los contrapesos y limitado las libertades".

Se trata -explica-- de "un mundo que parece haberse desilusionado de la democracia liberal y sus valores", que ha "dejado ver el nacimiento de un eje autoritario, que no responde a las normas internacionales sino a los intereses y caprichos de líderes poderosos". ¿Habrá alguien que niegue que esos elementos de tal caracterización no se encuentran claramente visibles en la experiencia que en los últimos años ha vivido México?

Sin lugar a duda, es notoria la desilusión que por la democracia y sus valores se ha percibido en vastos sectores del electorado mexicano. Básicamente en razón de que una amplia mayoría de quienes lo integran consideró que bastaba con votar y exigir que su voto fuere respetado. Lo cual -es cierto-- se logró gracias al enorme esfuerzo desplegado durante décadas por miles de mexicanos, con la participación ciertamente marginal y de última hora de la izquierda, y que además creyeron, sin que nadie así lo hubiere proclamado, que con eso bastaba para que como por arte de magia se registrara un alto desarrollo, rápido, integral y justamente repartido, sin reparar en que la sola democracia electoral no hace milagros, no da para tanto, que es condición necesaria mas no suficiente para el logro de tal meta.

La democracia va mucho más allá del solo respeto al voto. Exige presencia constante en la vida pública, exigencia permanente de una adecuada conducción de la gestión gubernamental, a fin de que ésta se ejerza de manera correcta, eficaz y honesta. Para ello, lo que la democracia sí proporciona son instituciones y herramientas adecuadas y pertinentes. Pero hay que usarlas, porque la democracia no se agota con la simple emisión del voto. Y su no uso, condujo a su desaparición.

El desencanto democrático propició en nuestro país el surgimiento de un populismo ramplón, demagógico en extremo, sustentado en una narrativa polarizante y maniquea que ha conducido al nacimiento de un poder autoritario, poder éste que actúa según caprichos de quien lo controla y se ha vuelto por ello líder poderoso. ¿Se atreverá alguien a negar que así ha sido?

Porque no tienen desperdicio, como luego se dice, bien vale la pena la lectura atenta de los artículos y ensayos que integran el citado Dossier. En especial la extensa entrevista que León Krauze hizo al periodista y escritor estadounidense David Rieff, quien a pesar de sus reflexiones y análisis en torno al tema expresa: "Admito -dice- que es muy pesimista de mi parte, pero me parece que el mundo autoritario está ganando (el juego) en casi todo el mundo". Pues sí, el pesimismo de Rieff es mucho. En particular porque ésta, su conclusión, me parece, no compagina con las consideraciones y premisas que plantea.

Valiosa es también la lectura del artículo titulado "El declive de Occidente y los orígenes del nuevo mundo", escrito por el periodista británico Michael Reid. Avecindado en España, Reid termina su texto con el siguiente párrafo: "Los que creen en la democracia liberal necesitan encontrar formas de volver a dar esperanza a las clases medias y populares. De estas cosas depende si la ruptura de Occidente es definitiva o no".