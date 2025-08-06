Realizarán jornada de lactancia materna en el DIF San Pedro

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el DIF San Pedro, invita a todas las familias a la conferencia “Nutriendo con Amor Infinito”, un espacio informativo y formativo dedicado a promover los beneficios de la lactancia.

La directora del organismo; Rocío Alejandra Sifuentes Wong, expuso que, con esta actividad busca sensibilizar y acompañar a madres, padres y cuidadores en una de las etapas más importantes del desarrollo infantil.

La conferencia será impartida por Nadia Karina Barajas Ledezma y Christian Alan Garza Barajas, reconocidos por su experiencia en temas de salud materno-infantil.

El evento se llevará a cabo el jueves 7 de agosto en la Casa de la Cultura, a partir de las 11:00 de la mañana.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, es una oportunidad para fortalecer el vínculo familiar, la salud de los bebés y el bien de las madres, a través de la información y el acompañamiento oportuno.




               
               


               

               
               

               
               
               
