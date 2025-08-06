Realizarán jornada de lactancia materna en el DIF San Pedro

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el DIF San Pedro, invita a todas las familias a la conferencia “Nutriendo con Amor Infinito”, un espacio informativo y formativo dedicado a promover los beneficios de la lactancia.

La directora del organismo; Rocío Alejandra Sifuentes Wong, expuso que, con esta actividad busca sensibilizar y acompañar a madres, padres y cuidadores en una de las etapas más importantes del desarrollo infantil.

La conferencia será impartida por Nadia Karina Barajas Ledezma y Christian Alan Garza Barajas, reconocidos por su experiencia en temas de salud materno-infantil.

El evento se llevará a cabo el jueves 7 de agosto en la Casa de la Cultura, a partir de las 11:00 de la mañana.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, es una oportunidad para fortalecer el vínculo familiar, la salud de los bebés y el bien de las madres, a través de la información y el acompañamiento oportuno.