Realizarán Feria del Empleo en Torreón y Saltillo

Luego de que más de 550 trabajadores fueran despedidos de la planta Daimler en Saltillo, y tras el anuncio del cierre gradual de operaciones de Wrangler en Torreón, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, activó una estrategia inmediata para atender a las personas afectadas con la organización de ferias del empleo en ambas ciudades.

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, explicó que en el caso de Wrangler, el recorte de personal será progresivo, con salidas cada viernes hasta octubre, situación que ya es monitoreada directamente por las autoridades laborales para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

“Queremos que quienes se han quedado sin empleo no tengan que esperar semanas o meses para reincorporarse al mercado laboral. Estamos actuando con rapidez”, declaró Zogbi.

Como parte de esta respuesta, se han confirmado dos eventos de vinculación laboral, uno en Torreón este viernes, donde se realizará una Feria del Empleo con más de 800 vacantes disponibles.

De igual manera, en Saltillo se llevará a cabo el próximo miércoles, donde se ofertarán más mil oportunidades de empleo en distintas áreas.

Las vacantes están dirigidas principalmente a personas recientemente desempleadas, pero también se encuentran abiertas para quienes buscan un cambio laboral o mejores condiciones.

“Estas ferias representan una oportunidad real e inmediata de reingresar al mundo laboral. Además, estaremos acompañando los procesos de salida para garantizar que todo se lleve a cabo conforme a la ley”, agregó la funcionaria.

La Secretaría del Trabajo también informó que mantiene una coordinación constante con empresas que cuentan con vacantes activas, tanto del sector industrial como de servicios, con el objetivo de facilitar la reubicación de talento y reducir el impacto económico en las familias afectadas.