Realizarán en Monclova Feria del Empleo con vacantes en NL para ex trabajadores de AHMSA

Como parte de los esfuerzos por mitigar los estragos económicos que dejó la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) en la Región Centro de Coahuila, el Senador Luis Fernando Salazar anunció una nueva Feria del Empleo, programada para el próximo 19 de agosto en Monclova.

El evento se desarrollará a partir de las 8:00 de la mañana en el Hotel Holiday Inn, y contará con la participación de empresas del estado de Nuevo León, que ofertarán 200 vacantes, principalmente para técnicos mecánicos.

“Queremos ofrecer un respiro a las familias que aún padecen las consecuencias del cierre de AHMSA. Esta es la segunda feria que organizamos, y buscamos conectar directamente a los trabajadores con oportunidades reales y cercanas”, dijo Salazar.

Las vacantes están disponibles en distintos municipios de Nuevo León, en zonas cercanas a Coahuila. Las empresas brindarán prestaciones atractivas, entre ellas alojamiento temporal, seguro médico y fondo de ahorro, para facilitar el proceso de reubicación de los interesados.

Además de los empleos, la feria incluirá atención jurídica gratuita para los ex empleados de AHMSA. Una representante de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrecerá asesoría a quienes aún enfrentan conflictos laborales o desconocen sus derechos tras el colapso de la siderúrgica.

“El acceso a la justicia laboral es tan importante como el acceso al trabajo. Buscamos atender ambas necesidades en un solo espacio”, enfatizó el senador morenista.

Salazar reconoció que algunas personas han decidido no tomar las vacantes debido a la distancia, mientras que otras no cumplen con los perfiles requeridos. Aun así, celebró que ya hay casos de éxito de quienes, gracias a la primera feria, han conseguido un empleo estable.

El legislador subrayó que la crisis en la región centro requiere soluciones urgentes y coordinadas y aseguró que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para revitalizar la economía local y ofrecer alternativas reales a las familias golpeadas por el desempleo.