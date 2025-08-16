Realizan una jornada más del Mercadito Mejora en San Pedro

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Una buena respuesta se tuvo en el ejido San Miguel, en una jornada más del “Mercadito Mejora”, iniciativa que combina servicios médicos gratuitos, trámites gubernamentales y productos de la canasta básica a precios accesibles.

En las jornadas participan dependencias estatales y municipales y fortalecen el contacto directo entre autoridades y ciudadanos, evitando traslados hasta la cabecera municipal y garantizando atención oportuna en salud, economía y gestión social.

Bajo la techumbre del ejido, los asistentes recibieron: atención médica gratuita y entrega de medicamentos sin costo; productos básicos a bajo precio, para apoyar la economía familiar, cortes de cabello para hombres y mujeres, realizados por el Icatec.

Trámites oficiales como actas de nacimiento y pagos vehiculares, a través de la Administración Fiscal de Recaudación; asesoría legal y protección a menores, por parte de PRONNIF, donación de árboles y orientación ambiental, atención en inclusión y equidad de género, con la Dirección de Atención a la Mujer y servicios del DIF Municipal enfocados en la salud y el bienestar.


