Cultura Cultura COLUMNAS MUREL

Eventos con causa

Realizan evento de rap a beneficencia en Francisco I. Madero

El evento fue organizado por habitantes de Francisco I. Madero que forman parte del colectivo Somos Crew y contó con el apoyo actual de la administración municipal.

El evento fue organizado por habitantes de Francisco I. Madero que forman parte del colectivo Somos Crew y contó con el apoyo actual de la administración municipal.

JENIFER CRISPÍN RIVERA

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo el evento Somos Causa en la plaza principal de la colonia Solidaridad de Francisco I. Madero. El motivo de este evento fue recaudar artículos no perecederos para brindar apoyo a habitantes con situación vulnerable de esta misma localidad. Asimismo la cultura del hip hop se hizo presente con exhibiciones en vivo de grafiti, rap, concursos de breaking y freestyle contando con la asistencia de artistas de Torreón, Matamoros y San Pedro de las Colonias.

Este evento fue organizado por habitantes de Francisco I. Madero que forman parte del colectivo Somos Crew y contó con el apoyo actual de la administración municipal.

El colectivo Somos Crew lleva cuatro años dedicados a promover eventos urbanos y, a su vez apoya, con difusión a proyectos independientes de artistas locales en conjunto de personas que se desempeñan en producciones audiovisuales, generando espacios seguros para presentaciones de distintas propuestas artísticas.

Para sus integrantes, la experiencia de realizar un evento con causa es demasiado gratificante. El propósito como comunidad urbana es seguir tomando estos espacios públicos que necesitan ayuda, y utilizar la cultura como una herramienta para crear círculos de arte en las calles.

Algunos de los aristas participantes fueron Eduardo Rentería, dj Vit, dj Anglekzzz, Abner 872, Driser Berko, Area 97, Pats Mx, Pocket, Reosk, Revolver, Dex Crew y Selenitas Crew.


               
               


               

               
               

               
               
               
El evento fue organizado por habitantes de Francisco I. Madero que forman parte del colectivo Somos Crew y contó
