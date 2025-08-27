Realizan en Congreso de Coahuila el Foro “Voz Joven”

En el Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo el Foro Juvenil “Voz Joven”, un espacio de diálogo impulsado por el Poder Legislativo así como por el Instituto Municipal de la Juventud.

Lo anterior con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo en temas como medio ambiente, seguridad, emprendimiento, igualdad de género, salud y deporte.

En este evento se contó con la participación dela diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Jóvenes y Niñez del Congreso; Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud; la diputada Magaly Hernández Aguirre; el licenciado Luis Arcadio De La Peña, director del CBTIS 97; así como estudiantes de Facultades y Universidades de distintos puntos de la ciudad.

Durante este foro que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan, así como proponer soluciones desde su perspectiva.

Este formato busca fomentar la participación activa, el pensamiento crítico y el compromiso social, convirtiendo al foro en una plataforma para escuchar, proponer, impulsar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las y los jóvenes.

Otro de los objetivos, es la elaboración y presentación de iniciativas de ley que permitan a las juventudes de Saltillo incidir de manera efectiva en el marco normativo del Estado.