Realiza SETRA inspección en hotel de Saltillo tras intoxicación masiva; investigan muerte de trabajador

MARISELA SEVILLA

La Secretaría del Trabajo del Estado (SETRA), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal, lleva a cabo una inspección extraordinaria en el hotel Hampton by Hilton, en Saltillo, luego de que al menos 16 empleados resultaran intoxicados y uno más perdiera la vida, presuntamente por una intoxicación alimentaria ocurrida la semana pasada.

La titular de la Setra, Nazira Zogbi Castro, confirmó que la revisión comenzó desde que se tuvo conocimiento del incidente.

“Desde el primer momento se ordenó una inspección extraordinaria. La competencia de la Secretaría del Trabajo estatal es revisar las condiciones generales de trabajo, mientras que la STPS se encarga de verificar las condiciones de seguridad e higiene”, explicó la funcionaria.

Zogbi Castro indicó que el proceso de inspección está en marcha y que los resultados se esperan entre este miércoles y jueves, con el objetivo de deslindar responsabilidades y brindar certeza jurídica a los trabajadores involucrados.

“El Gobernador Manolo Jiménez Salinas nos ha instruido atender este caso con total seriedad y garantizar a los trabajadores que el proceso se está desarrollando de forma transparente y responsable”, señaló.


En cuanto al trabajador que perdió la vida, Zogbi informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ya acompaña a la familia, para iniciar el proceso legal correspondiente: “Ya se está gestionando la declaración de beneficiarios con el fin de garantizar el acceso a sus derechos y que el juicio avance conforme a la ley”, añadió.


Finalmente, destacó que la inspección al hotel forma parte de un protocolo especial de seguimiento ante este tipo de situaciones laborales que comprometen la salud y seguridad de los trabajadores, además de que se dará a conocer el resultado de las investigaciones tan pronto se concluya el dictamen técnico.



               
               


               

               
               

               
               
               
Realiza SETRA inspección en hotel de Saltillo tras intoxicación masiva; investigan muerte de trabajador


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
