Realiza FAMUN operativo de búsqueda en campo y en vida en Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Durante la presente semana, integrantes de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) de Piedras Negras llevaron a cabo un operativo de búsqueda en campo en esta ciudad fronteriza.

Juan Humberto Morales Ramírez, integrante de FAMUN, dio a conocer que, como parte de las acciones de trabajo en la citada organización, solicitaron un operativo de búsqueda en campo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

El trabajador social refirió que se realizan estos trabajos en función de dos casos específicos de personas desaparecidas.

Mientras que este martes se están llevando a cabo trabajos de búsqueda en vida en temas de otros casos en contexto de migración y en otros casos de desaparición locales, que probablemente puedan tener un referente en el tema de adicciones.

Situación por lo cual se estará desarrollando en centros de rehabilitación, estableciendo que dichas jornadas ya estaban planeadas, aunque indicó que se contemplan otros operativos de búsqueda, según dio a conocer Morales Ramírez.


"Justo como siempre hemos dicho, nuestro contexto en Coahuila, en Piedras Negras, es muy diferente a otros contextos de otros estados donde está el crimen organizado siempre presente; en este caso no decimos que es un tema aislado, pero las referencias son muy, muy distintas", indicó el trabajador social de FAMUN.






               
               


               

               
               

               
               
               
