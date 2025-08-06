Realiza Congreso de Coahuila Consulta Legislativa en la Región Centro

Las y los diputados del Congreso del Estado de Coahuila, visitaron el municipio de Frontera para llevar a cabo la siguiente etapa de la “Consulta Legislativa”.

Dicho espacio, tiene como objetivo escuchar la opinión y el sentir de la ciudadanía, en especial de personas en situación de vulnerabilidad, con respecto a diversas iniciativas de reforma en materia de inclusión y derechos humanos.

Reunión con sede en la Región Centro, en la que estuvieron presentes la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; así como las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; Zulmma Verenice Guerrero Cázares; Magaly Hernández Aguirre, Edith Hernández Sillas, Blanca Rubí Lamas Velázquez, los diputados Jesús Alfredo Paredes López, José Alberto Hurtado Vera, y de manera virtual la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila y Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Asimismo, por parte de la ciudadanía se contó con la participación de representantes de personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+.

En el acto, la diputada Morales Núñez, dio un mensaje en el marco de esta reunión, en el que destacó la importancia de la participación ciudadana previo a la realización de las reformas.

“El que sepa la ciudadanía en qué estamos trabajando, cómo lo vamos a hacer, y que estén de acuerdo también en la manera en que se están presentando las reformas es parte de esta consulta. Algo que nos propusimos como Legislatura es tener un Congreso de puertas abiertas y un Congreso cercano, así como lo estamos haciendo el día de hoy aquí”, destacó.

Cabe destacar que para esta “Consulta Legislativa”, previamente se hizo una convocatoria pública en todo el estado y continuará llevándose a cabo en diferentes regiones con el fin de que todas las personas interesadas puedan participar.

Más información se encuentra disponible en la página: https://congresocoahuila.wixsite.com/consulta