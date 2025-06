Reaccionar frente a la adversidad

El viaje de la presidenta de México a Canadá que hizo esta semana sirvió de muestra de la forma de cómo puede ir valiendo cada vez más la utilidad del Tratado trilateral que nos une con ese país. El hecho de que no hubiera sido ocasión para la reunión prevista con Donald Trump, subraya aún más su utilidad ya que fue un momento valioso para realizar una coordinación mayor con Canadá, país que en un principio no mostró demasiado entusiasmo de aliarse con nosotros ya que aparentemente había poco elementos que nos podrían unir.

En efecto, la posibilidad de ampliar nuestra relación económica y cultural con Canadá encierra un amplio espectro de oportunidades. T-MEC extiende la influencia de México hasta el Ártico, así como amplía la presencia de Canadá hasta las Américas. El valor no sólo es comercial, sino también es político. La exitosa experiencia de décadas del acuerdo temporal de mano de obra mexicana a los campos agrícolas canadienses es una muestra muy importante de las ventajas que se derivan de la cooperación entre nuestros dos países.

Las consideraciones anteriores son particularmente válidas en los tiempos actuales en que hay transiciones en muchos países y están quedando superados esquemas políticos internos en muchos de ellos. Los pueblos no pueden quedarse como simples sujetos pasivos a cambios que los afectan tan profundamente en sus vidas cotidianas por la falta de democracia que les impide tener una influencia efectiva. Es patente la necesidad de la mayor participación popular en las decisiones de sus gobiernos para evitar que se intensifique la actual tentación hacia la autocracia. La urgencia de mejorar la eficacia de los gobiernos regidos sólo por los intereses de unos cuantos, conduce al abandono mismo del propósito básico de procurar el bienestar para las mayorías.

Un tono pesimista, sin embargo, caracteriza muchas de las situaciones actuales en el mundo. No sólo están los conflictos regionales que no parecen tener solución inmediata, sino la baja de productividad económica es patente en todos los índices socioeconómicos. Estas evaluaciones no toman en cuenta la creatividad innata que existe en todas las poblaciones. No se toma en cuenta la fuerza latente en toda sociedad que impulsa a superar las circunstancias adversas que la historia demuestra y que por lo general son transitorias.

La responsabilidad de mejorar los niveles de preparación de la juventud es compartida entre la sociedad y el gobierno. No basta sólo con crear escuelas y planteles y dotarlos de maestros profesionales sin contar a su vez con la decidida cooperación de las familias ya que es en el hogar donde emana la base de toda educación nacional.

En el caso nuestro, la posibilidad de superación es clara siempre y cuando exista un indispensable esfuerzo mancomunado entre gobierno federal y local para mejorar los elementos de la calidad educativa a nivel primaria y secundaria y así eliminar la deserción escolar que nos preocupa.

Mientras más inversión educativa haya, sin duda será garantía para lograr la superación nacional. Vista así, la mayor inversión en la educación es aún más redituable que la que solemos dirigir a obras de infraestructura física.

La existencia de preparatorias técnicas y la multiplicación de planteles universitarios en México son un elemento para resolver el atraso cultural que hemos heredado de regímenes anteriores. De igual manera, el número de estudiantes que se preparan en planteles extranjeros, indica su aportación para una mejor preparación en el número de profesionistas. Afortunadamente el sistema educativo de Canadá, reconocido por su alta calidad, ya atrae un número creciente de estudiantes mexicanos y éste es uno de los frutos más provechosos de nuestra vinculación dentro del T-MEC.

Se verá pues, que las conversaciones entre la presidente de México, auguran una fructuosa serie de intercambios de experiencias en beneficio de los dos países. La misión del T-MEC va cumpliendo así su cometido.

