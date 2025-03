Razones por las que podrían suspender tu cuenta de Whatsapp

WhatsApp se ha posicionado como una de las aplicaciones de mensajería preferidas a nivel mundial. Ante ello, han decidido implementar medidas con el fin de sancionar cualquier actividad que infrinja las condiciones del servicio.

Con el fin de garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios, desde el 31 de octubre de 2023, WhatsApp anunció la afectación de cuentas que incurra en las penalizaciones que a continuación te contaremos.

¿Por qué pueden suspender tu cuenta de WhatsApp?

El Centro de Ayuda de WhatsApp detalla que las cuentas de los usuarios que realicen actividades que afecten la seguridad de otros usuarios deberán ser suspendidas, tales como:

Spam Compartir información falsa Crear cuentas o grupos automáticos Enviar contenido ofensivo Usar versiones modificadas de WhatsApp Modificar o extraer código de WhatsApp Difundir virus

Si no infringes ninguna de las normas anteriores, no tendrás de qué preocuparte, pues no tiene por qué haber afectación alguna a tu cuenta. Sin embargo, si consideras que tu cuenta fue suspendida erróneamente podrás solicitar una revisión.

¿Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp suspendida?

Deberás enviar un correo o dar clic en el botón de "Solicitar revisión" que aparecerá en la aplicación. Luego deberás seguir los pasos que te indique la app. En caso de que exista un error, tu cuenta será devuelta.

"Para ver el estado de tu solicitud, abre WhatsApp. Ten en cuenta que el hecho de enviar más de una solicitud no acelera el proceso de revisión. Una vez que nuestro equipo revise tu cuenta y tome una decisión, recibirás una notificación de WhatsApp", se lee en el Centro de Ayuda de la app.