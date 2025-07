Radiografía del voto

José Ramón Cossío Díaz y Jorge Alberto Medellín Pino

Radiografía del fraude cambió la discusión sobre la elección de 1988. En lugar de argumentos ideológicos, presentó un análisis estadístico de la información oficial de los votos que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari con 50 por ciento contra 31 de Cuauhtémoc Cárdenas y 17 de Manuel Clouthier.

El libro tenía varios autores, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, pero la parte técnica la realizó un genio matemático poco recordado, hijo del exilio español, José Barberán. Este mostró que en las casillas con representantes de la oposición la participación fue de apenas de 50 por ciento y el voto muy peleado, mientras que en las que no tuvieron representantes de la oposición hubo una participación mucho mayor y el triunfo de Salinas resultó abrumador. En 200 distritos con alta abstención y observadores de oposición, Cárdenas ganó con 42 por ciento contra 36 por ciento de Salinas. En los otros 100, pobres y rurales, la participación fue altísima y Salinas triunfó con 73 por ciento.

Barberán mostró que el fraude de 1988 no fue producto de una "caída del sistema" operada por Manuel Bartlett. El PREP era un adelanto de los resultados, pero no el origen del fraude. Este se llevó a cabo en el viejo estilo: relleno de urnas, acarreos, presión a los pobres para votar por el PRI. No fue, ni podía ser, un fraude electrónico. Por eso en Chiapas, gobernada por Patrocinio González Blanco Garrido, Salinas obtuvo 89.91 por ciento de los votos, mientras que en el Distrito Federal solo 27.25 por ciento y en Michoacán 23.21 por ciento.

José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte, y Jorge Alberto Medellín Pino han hecho ahora un trabajo similar, Elección judicial 2025. "Gracias a la digitalización de la información y la existencia de datos oficiales, este informe presenta evidencia técnica que demuestra, distrito por distrito, cómo se reprodujo un patrón mecánico de votación que no pudo surgir de forma libre ni espontánea. El fraude existió y no puede ser ignorado. La coincidencia casi perfecta entre los ganadores a ministros, Tribunal de Disciplina y Sala Superior [del Tribunal Electoral] no es pluralismo: es un síntoma de operación política".

Trece millones de ciudadanos de un padrón de 100 millones se presentaron a las casillas el 1 de junio, de los cuales 3 millones anularon sus votos o dejaron recuadros en blanco, por lo que solo sufragaron 10 millones, 10 por ciento del padrón. La cifra exhibe el desinterés en una votación intensamente promocionada por el gobierno y el INE, y que nos dijeron era una demanda popular.

"Lejos de comportarse como universos diversos", los votos "reprodujeron los mismos bloques de ganadores con el mismo orden, lo que solo es explicable mediante un control externo coordinado, operativo y territorial. Nada en esta elección se decidió en la jornada electoral, sino de una lista de candidatos seleccionados y/o acordeones".

En una votación libre, "la distribución de votos por distrito judicial tendría que haber mostrado una dispersión natural entre cientos de combinaciones posibles". El patrón idéntico de los resultados oficiales "revela justo lo contrario: que el voto no se dispersó de manera orgánica, sino que fue inducido para replicar un mismo resultado en miles de casillas".

Radiografía del fraude mostró la naturaleza de lo ocurrido en 1988. Elección judicial 2025 desnuda el nuevo fraude, inducido a través de listas repartidas desde el poder.

PEMEX

Por lo menos esta vez Pemex no perdió dinero. En el segundo trimestre de 2025 tuvo una utilidad neta de 60 mil millones de pesos contra una pérdida de 43 mil millones en el anterior. La producción de hidrocarburos líquidos se estancó en 1.6 millones de barriles diarios, La deuda financiera bajó de 101 mil a 98 mil millones de dólares, pero contablemente la empresa sigue quebrada.

www.sergiosarmiento.com