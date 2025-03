¿Quién es Valeria Macías, la mujer que inspiró la nueva ley contra el acecho?

El Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 25 de marzo la denominada “Ley Valeria”, una reforma que tipifica el acecho como delito y establece sanciones de seis meses a dos años de prisión, además de multas de hasta 57 mil pesos.

La iniciativa, que marca un avance significativo en la protección de las víctimas de acoso, fue impulsada por la activista y maestra Valeria Macías, quien vivió esta situación durante años.

La historia de Valeria Macías: del acoso a la lucha por la justicia

En 2018, Valeria Macías impartía clases en una universidad de Nuevo León cuando conoció a David “N”, un alumno que solía mirarla fijamente en el aula. Tiempo después, él dejó de asistir a clases, pero el acoso apenas comenzaba.

Primero, David “N” le enviaba cientos de correos diarios, luego la acosaba en redes sociales y consiguió su número de WhatsApp para llamarla insistentemente. Posteriormente, empezó a seguirla en persona: se apostaba afuera de su trabajo por horas, vigilaba sus movimientos y le enviaba mensajes con detalles de su día, como “Hoy usaste otra ruta para visitar a tus papás”.

Un sistema indiferente ante el acoso

Cuando Valeria intentó denunciarlo, las autoridades desestimaron su caso. Un agente del Ministerio Público incluso se burló y le dijo que solo atendían casos de violencia física. “¿Entonces vengo cuando me maten?”, cuestionó Valeria, a lo que el funcionario respondió con cinismo: “Sí, nada más no me jales las patas”.

La situación escaló hasta que, en noviembre de 2021, recibió amenazas de muerte. Ante la falta de respuesta de las autoridades, decidió compartir su historia en redes sociales. Su testimonio se viralizó y, finalmente, su agresor fue detenido.

El vacío legal que impulsó la "Ley Valeria"

David “N” solo estuvo en prisión ocho meses, ya que una jueza determinó que no había delito, pues en México el acoso solo se castigaba si tenía connotaciones sexuales. Al ser considerado “acecho”, el caso de Valeria no tenía sustento legal.

Cuando las autoridades intentaron corregir la omisión y emitieron una nueva orden de aprehensión, el acusado se fugó durante la audiencia virtual. Siete meses después, un abogado notificó a Valeria que su agresor había tramitado un amparo y la orden de captura fue retirada.

Este vacío legal motivó a Valeria a luchar por la tipificación del acecho como delito, con el fin de evitar que más mujeres enfrenten situaciones similares sin protección. Su esfuerzo rindió frutos con la aprobación de la "Ley Valeria", una medida que busca prevenir feminicidios y garantizar justicia antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué establece la "Ley Valeria" sobre el acecho?

La Ley Valeria fue creada para garantizar justicia a las víctimas de acoso, especialmente a mujeres que enfrentan agresiones constantes.

Según esta normativa, el acecho se configura cuando una persona hostiga o asedia a otra, afectando su libertad para actuar o tomar decisiones, y generando temor, angustia o el riesgo de sufrir daño, ya sea a su persona, familiares o patrimonio.

El delito de acecho incluye conductas como el seguimiento o vigilancia ilegal, así como la irrupción no autorizada en el domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio donde se encuentre la víctima.

Sanciones por el delito de acecho

Quienes cometan este delito podrán enfrentar penas de prisión de seis meses a dos años, además de una multa de hasta 500 cuotas, equivalentes a aproximadamente 57 mil pesos.

¿En qué estados se considera el acecho como un delito?

Actualmente, en México los estados de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y el recién agregado Nuevo León, tienen tipificado el acecho como delito.