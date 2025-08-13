Policiaca Policiaca Robos Accidentes viales Fallecimientos SUICIDIOS

¿Quién es 'La Tuta´, unos de los capos que México envió a Estados Unidos?

El exlíder criminal Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, es uno de los 26 reos de alto perfil que fueron trasladados en un operativo binacional.

NEYEN AVILA

El traslado de 26 reos peligrosos desde México hacia Estados Unidos marcó un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad entre ambas naciones. Entre los nombres más notorios figura Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, un hombre que escaló desde las aulas escolares hasta la cúpula del crimen organizado.

De maestro a jefe criminal

En la década de los 80, Gómez trabajaba como maestro de educación básica en Michoacán. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando dejó la docencia para unirse a La Familia Michoacana, bajo el mando de Nazario Moreno, “El Chayo”. Tras la disolución de esta organización, fundó y lideró a Los Caballeros Templarios, extendiendo sus operaciones a Jalisco y Colima.

Durante su liderazgo, “La Tuta” acumuló acusaciones por homicidio, secuestro y narcotráfico, incluyendo la emboscada y asesinato de 12 policías federales en Arteaga, Michoacán. Sus acciones lo convirtieron en uno de los objetivos prioritarios para las autoridades de México.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/sheinbaum-defiende-entrega-de-26-capos-a-eua-es-una-decision-soberana-y-por-seguridad.html


En 2015, un operativo en Morelia culminó con su captura. Fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde enfrentó condenas que sumaban más de 100 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud.


El histórico traslado a Estados Unidos


El reciente operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos. La Tuta y otros 25 reos fueron entregados bajo la condición de que no se les aplicará la pena de muerte. Los cargos que enfrentan incluyen narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.



Una señal de cooperación internacional


La Embajada de Estados Unidos en México calificó el traslado como un “hito significativo” en la relación bilateral en materia de seguridad. Este movimiento refuerza el compromiso compartido en la lucha contra el crimen transnacional y envía un mensaje claro: los capos no estarán a salvo en ningún territorio.

Entre los transferidos, hay miembro clave del CJNG y de distintas facciones del CDS

Con su llegada a tribunales estadounidenses, “La Tuta” encara un proceso judicial que podría sellar para siempre el final de su carrera criminal. Mientras tanto, el operativo binacional deja en claro que la cooperación entre México y Estados Unidos sigue marcando precedentes en la persecución de delincuentes de alto perfil.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: México Estados Unidos Criminales

               


