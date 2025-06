¿Quién es la diputada de Morena que revisa las iniciativas con inteligencia artificial?

La controversia envuelve a la legisladora plurinominal de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, representante migrante por Nuevo León, quien asegura que no es necesario leer los dictámenes si se cuenta con herramientas como la inteligencia artificial, ¿conoces a la legisladora?

Olga Leticia Chávez Rojas nació en Monterrey, Nuevo León, pero su vida ha estado marcada por la migración.

De acuerdo con declaraciones que dio al diario hispano La Opinión, desde 1998 radicaba en la ciudad de Bellflower, en el condado de Los Ángeles, California, donde desarrolló una intensa labor comunitaria y activismo en favor de los migrantes. Es madre de dos hijos y una figura conocida entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. Además, en Los Ángeles trabajó en la campaña del concejal Gil Cedillo y de Bernie Sanders.

“Yo soy de Monterrey. Vine por primera vez en 1983. Me regresé a México en 1992 y en 1998 volví a Los Ángeles. Desde entonces aquí he vivido”, relató a aquel diario en 2021, antes de asumir su primer cargo como diputada federal en la LXV Legislatura.

En 2021 fue elegida como diputada plurinominal migrante por la segunda circunscripción en el estado de Nuevo León. Desde entonces ha destacado por su participación en temas migratorios, transparencia y asuntos fronterizos.

Durante su paso por la LXV Legislatura (2021-2024), fue secretaria de las comisiones de Asuntos Migratorios y de Defensa Nacional, e integrante de otras como Cambio Climático, Relaciones Exteriores y Anticorrupción. En 2024 fue reelecta para el periodo 2024-2027 correspondiente a la LXVI Legislatura.

En una intervención que no pasó desapercibida en la Cámara de Diputados, la legisladora Olga Leticia Chávez Rojas, diputada plurinominal de Morena, reveló que utiliza inteligencia artificial para analizar los extensos dictámenes legislativos que debe votar. Visiblemente molesta, defendió esta práctica como una forma eficiente y moderna de procesar información legislativa.

“Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas. 205 páginas tiene el dictamen (…) estos personajes del PRI no se han actualizado: no mencionan los avances que ha tenido la ciencia”, expresó desde tribuna.