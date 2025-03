¿Quién es Gero Arias, influencer que perdió media mano en un accidente?

"Gero" Arias se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de sufrir un accidente que lo dejó con dos dedos amputados.

Conocido por sus desafíos extremos y su impresionante resistencia física, Arias relató a través de sus plataformas digitales cómo una roca desprendida durante una escalada impactó su mano, causando la pérdida de parte de sus falanges.

El accidente ocurrió el 23 de marzo mientras el joven de 21 años escalaba un cerro junto a su padre. Durante la subida, se sujetó de una roca que se desprendió, provocando su caída por aproximadamente 10 metros. "Empecé a rebotar entre las piedras cuesta abajo y una de ellas se cayó sobre mi mano", explicó Arias en un video publicado en sus redes sociales.

La lesión resultó en la amputación de las falanges distales de los dedos índice y anular de su mano izquierda.

¿Quién es Gero Arias, influencer que sufrió terrible accidente en su mano?

Gerónimo "Gero" Arias nació el 1 de abril de 2003 en San Luis, Argentina, es un creador de contenido principalmente en TikTok, donde cuenta con 9.8 millones de seguidores en su cuenta principal y 3.3 millones en la secundaria, entre sus aficiones se encuentran el futbol y el anime, del cual destaca Dragon Ball, mientras que sus primeras publicaciones en redes datan del 2017.

Arias se ha consolidado en el mundo digital gracias a sus retos físicos. En 2024, alcanzó notoriedad tras realizar 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires en la víspera de Año Nuevo. Para este 2025, su meta era hacer una dominada diaria con un solo brazo, lo que ahora se ve comprometido debido a su reciente accidente.

Horas después del incidente, Arias fue operado de urgencia y comenzó su proceso de recuperación, el relato del influencer generó diversas reacciones en redes. Mientras muchos le expresaron su solidaridad, algunos pusieron en duda su versión de los hechos, especialmente tras verlo bailar en un video aún hospitalizado.

Ante las críticas, el creador de contenido decidió publicar una imagen de su mano lesionada para disipar dudas. "No quería subir esto porque me parece morboso, pero hay muchos que dudan y creo que ya no tengo que aclarar más nada", afirmó.

Por recomendación médica, Arias deberá guardar reposo durante al menos 20 días. Aunque el accidente representa un obstáculo en su carrera, el influencer mantiene una actitud optimista.