¿Quién es Fernanda Sánchez? Vendedora viral que fue atacada con ácido

A unos meses de conmemorarse otro 8M por el Día de la Mujer, se presenta un nuevo caso de violencia contra una vendedora quien fue atacada por otra mujer con ácido.

Fernanda Sánchez, mejor conocida como 'El Sabor Viral' o 'fernanda.s99', expuso su caso a través de redes sociales, señalando que fue atacada mientras se encontraba proporcionando información para una vacante de trabajo de su propio negocio.

De acuerdo a las palabras de la mujer, el ataque ocurrió el día lunes 3 de marzo cerca de las 10 de la noche, cuando Fernanda y sus colaboradores ya se encontraban acabando con sus actividades laborales del día.

Según el relato de la vendedora, una mujer se le acercó para pedirle informes sobre una vacante de trabajo que tiene en su negocio, misma que ya había acudido anteriormente a preguntar por Fernanda.

Mientras Fernanda le proporcionaba la información necesaria, la persona comenzó a destapar un bote que llevaba en sus manos y de un momento a otro arrojó el líquido que contenía el recipiente contra la cara de la vendedora, lo que provocó que ésta sufriera graves quemaduras en la cara pues aparentemente se trataba de un tipo de ácido.