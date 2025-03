¿Quién es el 'Capitán Durango'? Joven que se hizo viral durante el 8M

Durante las diversas manifestaciones que se realizaron dentro y fuera de redes sociales por la conmemoración del 8M, resaltó un personaje que, con la cara cubierta y una especie de armadura, se disponía a luchar por defender los edificios que pudieran ser 'vandalizados' por las manifestantes.

Identificado en redes sociales como Jorge IX IX, pero mejor conocido en días recientes como 'Capitán Durango', este joven comenzó a hacerse visible desde sus propios perfiles al mostrarse luciendo su uniforme que lo cubría hasta el rostro, un escudo y una bandera de México que usaba como una especie de capa.

El objetivo de este joven de la capital de Durango, según sus propias palabras, era proteger algunos edificios históricos de la ciudad de Durango durante la manifestación del 8M.