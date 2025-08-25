¿Quién es Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la CNBV?

Ángel Cabrera Mendoza llega a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con una trayectoria marcada por su paso en áreas clave de la Secretaría de Hacienda, donde ha tenido bajo su mando responsabilidades vinculadas con la regulación, supervisión y promoción del sistema financiero mexicano.

Cabrera Mendoza ocupará la presidencia del organismo regulador a partir del 1 de septiembre, en sustitución de Jesús de la Fuente.

En una semblanza de su trayectoria profesional compartida por la Secretaría de Hacienda, se destaca que el funcionario se incorporó al Servicio Profesional de Carrera de Hacienda en 2011, en la Subsecretaría de Egresos, donde se encargó de supervisar que las unidades administrativas cumplieran con las obligaciones legales en materia de transparencia y acceso a la información.

En 2019 dio el salto a la Procuraduría Fiscal de la Federación, primero en la Subprocuraduría de Legislación y Consulta , y después en la de Asuntos Financieros. Desde esas posiciones, tuvo a su cargo la formulación de proyectos de leyes, decretos y disposiciones de carácter general que impactan directamente a bancos, aseguradoras, afianzadoras y administradoras de fondos para el retiro.

De acuerdo con la dependencia, su papel también fue clave en los trabajos de prevención de operaciones con recursos ilícitos y de financiamiento al terrorismo.

En mayo de 2022 volvió a la SHCP, esta vez como Coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA). Desde ahí asumió la formulación de políticas para la supervisión de instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, fondos de inversión, bolsas de valores, grupos financieros, fintech y sociedades financieras de objeto múltiple, entre otras entidades.

Su experiencia le permitió liderar la organización de la primera y segunda edición de la "Semana Fintech", en coordinación con el Banco de México y la propia CNBV, con el objetivo de promover y fortalecer el ecosistema de finanzas digitales en el país. También encabezó los trabajos para reformar las leyes del mercado de valores, fondos de inversión, títulos y operaciones de crédito, así como de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.