¿Quién era Adam Turck? Actor que murió intentando detener una pelea

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la muerte del actor estadounidense Adam Turck, quien falleció luego de tratar de detener una pelea callejera.

De acuerdo a los primeros informes, los hechos trascendieron durante el día 2 de agosto en la ciudad de Richmond, en Virginia, Estados Unidos, cuando el actor se disponía a realizar un paseo con su perro.

Ya en la calle, se percató de la presencia de una pareja —hombre y mujer— que discutían y peleaban.

Turck trató de intervenir para frenar la pelea, sin embargo, el hombre —que más tarde fue identificado con la edad de 19 años— sacó una pistola y le disparó a Adam, para luego suicidarse.

Aquel disparó le costó la vida a Adam.

"Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante (…) Este es un desgarrador recordatorio de que, como comunidad, debemos seguir combatiendo la violencia", señaló el jefe de policía de Richmond, Rick Edwards.

Tras la muerte de Turck, sus órganos fueron donados para salvar a otras vidas, tal como él lo había decidido, según la declaración de la familia.

"Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio", dijo uno de los familiares de Adam.

Adam Turck.

¿Quién era Adam Turck?

De 35 años de edad, Adam Turck se había mudado del condado de Bucks, Pensilvania, a Richmond, tras recorrer el país con los National Players del Teatro Olney.

Se desempeñaba como actor y, a lo largo de su carrera, recibió múltiples premios del Círculo Comunitario de Teatro de Richmond.

Fue nombrado Mejor Actor de Obra en 2018 por su papel en 'Hand to God', según WWBT.