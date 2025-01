'Queremos seguir activos'; abuelitos de Torreón emprenden negocio de tamales

En la avenida Matamoros a unos pocos metros de la Calle 40, hay un letrero que dice “Tamales de dulce”, justo afuera de la cochera de una casa. Si uno se asoma, podrá ver a dos abuelitos laguneros vendiendo tamales de piña, mismos que son muy solicitados por su rico sabor.

Al acercarse, amablemente te atienden con una sonrisa de oreja a oreja que cautiva a sus compradores, a quienes ya conocen en su mayoría.

Hace unos días, una imagen de ellos se viralizó en redes sociales, en donde se pedía ayuda para ellos, sin embargo, El Siglo de Torreón los contactó, ahí en su lugarcito de venta, a través del programa Historias de Laguneros, en donde compartieron las razones por las que ofrecen sus delicias, que en parte, no son económicas.

Sus nombres son Cecilia y Hernaldo, oriundos de la Comarca Lagunera. Son unos, “abuelitos jóvenes”, así se hacen llamar y usted, al seguir leyendo, sabrá por qué.

Y justo con tales palabras, revelaron que ven la venta de sus tamalitos como una manera de estar activos, de sentirse útiles a la sociedad.

Don Hernaldo manifestó que llevan casi dos años ofreciendo sus tamales, aunque en su mayoría, no les compran vecinos, sino personas que arriban de otros sitios de la Comarca Lagunera. “El año pasado comenzamos a vender”, contó.

Mientras frotaba sus manos y poco a poco se mostraba contenta de compartir su historia y la de su esposo, la señora expresó de qué manera se les ocurrió emprender su actividad.

“Iba a unas clases de tejido y les llevé tantitos tamales a mis compañeras, les gustaron tanto que me pidieron muchísimos. Luego, le comenté a mi esposo que vendiéramos tamales dos días y sí resultó. Nos entretenemos, sin que sea un gran esfuerzo, porque a nuestra edad tampoco podemos hacer muchos, y es que todos los días nuestra salud se va deteriorando”.

Abuelitos emprenden negocio de tamales en Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN)

En ese sentido y atento a todo lo que le preguntaba “El Defensor de la Comunidad”, Don Hernaldo comentó que accedió ofrecer la entrevista con el fin de dejar un mensaje a la gente de encontrarle a cada día, un motivo para ser feliz, sin importar la edad, que a final de cuentas, es tan solo un número.

“Disfruten todo lo que hagan. Sean felices con lo que hagan y así se acaban los problemas. La edad es un número nada más, porque uno mismo luego se queja diciendo, ‘Ay ya tengo 70 años’, y se sienten ya sin ganas de realizar nada. Un día me dice un doctor, ‘¿Y usted cuantos años tiene?’ y le contesté, ‘Pues apenas 82”, entonces me comenta, ‘¿Como apenas?’, así que le conteste de nuevo con humor: ‘Para los 115 años que quiero vivir, pues me falta mucho’”.