La quema de pozos de agua en Ramos Arizpe podría tener tintes políticos, señaló la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo.

Cabe recordar que recientemente, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez mencionó que en tan solo 10 días que lleva en la nueva administración se han presentado al menos tres incidentes en los que se ha dañado de manera dolosa el sistema de extracción de agua en pozos pertenecientes al sistema de aguas COMPARA, lo cual le hace pensar que son provocados por personas con ciertos intereses.

El munícipe, mencionó que actualmente se ha afectado el servicio en algunos puntos de la ciudad donde se ha cortado el suministro del agua.

Son al menos tres casos en los que los pozos fueron siniestrados con fuego, mismos que ya fueron reportados a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se realicen las investigaciones pertinentes, se de con los probables responsables, y que estos sean sancionados, según indicó.

Bajo este contexto, la legisladora comentó que el alcalde conoce bien el ayuntamiento, y si está haciendo ese tipo de comentarios, es algo serio.

Añadió que por lo tanto, si el alcalde está haciendo esa mención, seguramente es porque ya lo han visto en sucesos pasados.

“Ahorita como ustedes saben llegó una nueva administración, algunas veces hay cambio de personal, directivos y demás, y también existe quien no llegó al cargo, y hay muchos temas detrás. Desconocemos de donde provengan, pero si el alcalde Tomás Gutiérrez hace este señalamiento, lo apoyo totalmente y lo respaldo en lo que podamos colaborar por parte del Congreso del Estado”, puntualizó.

Aunado a lo anterior, dijo que si es necesario hacer un exhorto para poder pedir que haya más vigilancia y que la FGE revise también el tema, con gusto lo harán.

No obstante, recalcó que hay muy buena comunicación con el Fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez; con el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez; y por supuesto con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, por lo que no descartó que ya se estén tomando cartas en el asunto.

Recordó que algo que también ocurría, es el robo de cable del alumbrado público, sobre todo de las avenidas principales como lo es la autopista Monterrey - Saltillo, donde una vez que los desmantelaban, vendían este tipo de cableado.

“Hay que estar en constante vigilancia en el Ayuntamiento para que no ocurra, y meterle toda la atención posible, sobre todo en un tema tan sensible como lo es el del agua, sabemos que si se funde un pozo de agua o una bomba, deja sin abastecimiento a muchas colonias y es algo que la ciudadanía no tiene porque vivir, entonces que se aplique la vigilancia y también que se aplique la ley, cuando se descubra si existe realmente alguien que está saboteando este tipo de pozos, revisar cuál es la sanción para este tipo de prácticas y buscar también poner sanciones más graves”, concluyó.