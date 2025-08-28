Virales Virales Insólito Viral

¿Qué son y cuál es la historia de los enormes pilares de Torreón Jardín?

Las enormes estructuras se han vuelto un emblemático ícono de la colonia

Pilares de torreón Jardín

Pilares de torreón Jardín

ELENA GONZÁLEZ

Si eres de La Laguna y alguna vez has paseado dentro o cerca de las calles de la colonia Torreón Jardín, seguramente te has percatado de la presencia de unos enormes pilares ubicados en distintos puntos del sector residencial. 

Y es que es casi imposible que dichos pilares pasen desapercibidos, pues incluso es posible visualizarlos desde otros puntos altos de la ciudad, como en el Cristo de las Noas

Pero... ¿Qué son los pilares que se encuentran en la colonia Torreón Jardín? 

Aunque, como ya lo mencionamos, dichos pilares son bastante emblemáticos en el sector, pocos saben qué son y para qué sirven; y por ello, te vamos a contar aquí qué utilidad tienen estas enormes estructuras. 


Antes que nada, hay que destacar que los orígenes de la colonia Torreón Jardín se remontan a las décadas de los años 40 y 50, cuando comenzaba a promocionarse como uno de los nuevos sectores de Torreón para vivir, contando con casas grandes, amplias, elegantes y también extensos jardines. 


Torreón Jardín
Torreón Jardín


Es precisamente en dicha época que surge la construcción de los cuatro grandes pilares que, de extremo a extremo, adornan la colonia Torreón Jardín. 


Los enormes pilares son en realidad tanques para almacenar y proveer agua a la colonia, o al menos ese fue el objetivo inicial de su creación.


Torreón Jardín
Torreón Jardín

Sin embargo, en la actualidad los tanques sirven para almacenar agua no potable proveniente de una planta tratadora local, la cual es utilizada para el riego de las áreas verdes, jardines y parques que se encuentran en el sector, con el fin de emplear la sustentabilidad ambiental ante la escasez del agua que se vive en la ciudad. 


Por supuesto, los grandes pilares también son un emblema de la colonia, utilizados incluso como puntos de ubicación y recreación en su exterior. 


Torreón Jardín
Torreón Jardín


               
               


               

               
               

               
               
               
