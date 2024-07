El ángel de la muerte de Torreón ¿Qué pasó el 19 de noviembre de 1995?

El 19 de noviembre de 1995, la ciudad de Torreón se vio conmocionada ante el asesinato de una familia en su propia casa. Hoy en día, a casi 30 años de aquel fatídico hecho, dicho crimen continúa dando de qué hablar.

En un domicilio ubicado en la colonia Campestre La Rosita de Torreón, el padre, Lauro Gómez Jiménez, la madre, Ángeles Jáquez y el hijo, Cristian, de 48, 37 y 12 años de edad respectivamente, fueron asesinados a disparos durante la tarde-noche de aquel domingo de 1995.

Los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 21:30 por la hija de la familia, Jaqueline, quien regresaba a su hogar luego de haber asistido al cine con amigas, tal como lo informó El Siglo de Torreón en aquel año.

Crimen de Lauro Ángel Gómez Jáquez (EL SIGLO DE TORREÓN)

Asesinatos

Tanto el padre como la madre fueron encontrados en las recámaras, mientras que el cuerpo del menor en la planta baja del domicilio. Los tres presentaban impactos de bala y, según el reporte de la policía, no había signos de violencia que condujeran a un posible asalto.

Con los padres y el hermano menor muertos, más la hermana, conmocionada y desconcertada por lo ocurrido, sólo quedaba un cabo suelto, el miembro restante de la familia: Lauro Ángel Gómez Jáquez.

De 19 años de edad, Lauro acudió dicho domingo a la casa de su novia, Karla Marisol, casi al anochecer para invitarla a salir de paseo con él fuera de la ciudad. Ambos, a bordo de un automóvil Cutlass blanco modelo 1995, propiedad de la madre del joven, llegaron a la ciudad de Monterrey, para después dirigirse a San Luis Potosí, donde se hospedaron en el Hotel Howard Johnson, ubicado en la carretera con dirección a la Ciudad de México.

Crimen de Lauro Ángel Gómez Jáquez (EL SIGLO DE TORREÓN)

Karla Marisol, se comunicó a Torreón a través de una llamada con sus padres, para avisarles que estaba bien y que se encontraba con Lauro. Fue de esta manera que la policía dio con el hijo mayor de la familia Gómez Jaque.

Y es que Lauro no sólo salió ‘de paseo’ con Karla, sino que estaba intentando huir luego de haber asesinado a sus padres y hermano, llevando consigo dinero, ropa, joyas, otros objetos de valor y pistolas que eran de su padre.

El arma con la que la familia fue asesinada fue con un rifle calibre 22, de acuerdo a las investigaciones de la policía y los casquillos encontrados en la escena del crimen.

Según declaraciones de Karla Marisol, fue hasta que se encontraban hospedados en el hotel que se dio cuenta que Lauro llevaba pistolas y además dijo que desconocía lo que el joven había hecho.

La madrugada del miércoles 22 de noviembre, Lauro y Karla regresaron a Torreón escoltados por policías ministeriales, él en calidad de sospechoso del homicidio de su familia.

Crimen de Lauro Ángel Gómez Jáquez (EL SIGLO DE TORREÓN)

Confesión y arrepentimiento

En un principio, tal como lo informó este diario en 1995, Lauro confesó haber disparado a sus padres y a su hermano luego de una discusión con su padre, además de agregar que ‘consumía marihuana, pero que no era adicto, sólo lo hacía por curiosidad’.

En su declaración dijo ‘no recordar nada de lo que pasó, pero que estaba muy arrepentido’.

“Sólo se me aparece la imagen de mi hermanito tirado en la escalera, lleno de sangre. No puede ser cierto todo esto (...) Estoy muy arrepentido, no recuerdo casi nada. Quién sabe qué vaya a pasar con la familia, cómo lo hayan tomado mis abuelitos, mis tíos, mi hermana ”, dijo.

Crimen de Lauro Ángel Gómez Jáquez (EL SIGLO DE TORREÓN)

Días después, aunque no quiso declarar ante el Ministerio Público y negó ante la ley haber asesinado a su familia, alegando padecer de problemas mentales, a Lauro se le dictó formal prisión al estar acusado del homicidio de sus padres, pues existían pruebas suficientes para inculparlo.

Con el tiempo Lauro comenzó a ser conocido como ‘El Ángel de la muerte de Torreón’, además de que el crimen fue altamente asociado con el de Ronald DeFeo Jr, hombre que en 1974 asesinó a su familia en la casa de Amityville en Nueva York, lo que además dio paso a leyendas de tinte paranormal sobre la casa donde ocurrió el crimen, pero que al final, sólo son eso, leyendas que han cobrado fuerza gracias a redes sociales.

Crimen de Lauro Ángel Gómez Jáquez (EL SIGLO DE TORREÓN)