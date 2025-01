¿Qué significa la canción 'Haruka Kanata' del opening de Naruto?

Naruto es sin duda una de las obras de manga y anime que más han hecho eco en el mundo desde hace más de dos décadas, pues desde que comenzó su publicación en 1999 y su adaptación al anime en 2002, se ha vuelto una de las franquicias japonesas más queridas por varios fans en el mundo.

Al rededor del 2006 y 2007, Naruto tocó tierras Latinoamericanas con la llegada de su anime y manga al idioma español, lo que provocó que más personas lo conocieran y que su fama aumentara en gran medida.

Pero no sólo fue su trama, personajes y demás elementos los que lograron posicionar a la historia de Naruto como una de las favoritas, sino por las canciones que conforman sus openings y endigs del anime.

A través de los años, estos temas musicales han trascendido con gran cariño entre los fans, aunque por supuesto, algunos se han vuelto más populares y memorables que otros, tal como es el caso de 'Haruka Kanata', segundo opening de Naruto.

TAMBIÉN LEE ¿Cuánto cuesta ir a Japón y visitar el parque temático de Naruto desde México?

Se trata del parque más grande en el mundo inspirado en Naruto

Lanzada en el 2003, 'Haruka Kanata' forma parte del álbum Hōkai Amplifier del grupo Asian Kung-Fu Generation, misma que se volvió parte de uno e los arcos más importantes de la serie, Examen Chunin.

Y es que la explosiva canción se vuelve parte de muchas de las escenas más importantes de dicho arco, pues gracias a las imágenes colocadas en el video del opening, parece que la canción fue creada inspirándose en la historia de Naruto u sus compañeros intentando aprobar el Examen Chunin.

¿Qué dice la canción 'Haruka Kanata'?

Aunque la letra de la canción no habla sobre ninjas y tampoco menciona a ninguno de los personajes, ésta hace referencia al sentimiento de Naruto y compañía sobre avanzar en la difícil prueba para llegar a la meta, pese a los obstáculos que se interponen en su camino.

Además, la canción enfatiza bastante sobre los sentimientos y motivaciones para avanzar en el camino, algo que se verá reflejado en varios de los personajes que tienen un rol importancia en dicha saga de la historia.

Esta es la letra traducida al español de 'Haruka Kanata':

Pisaré a fondo el acelerador y no pienso parar

Atravesando la noche antes de que tengas que consolar pienso terminar mis días

Si abres tu corazón, y lo atraes poco a poco seguramente te llegará y lo sentirás

Viviendo rápido y exprimiendo cada segundo aunque se me enreden los pies seré capaz de ir más lejos conquistándote y atrapándote si no eres tú, no tiene sentido así que iré aún más allá

Pisaré a fondo el acelerador y no pienso parar atravesando la noche antes de que tengas que consolar pienso terminar mis días

Si abres tu corazón, y lo atraes poco a poco seguramente te llegará y lo sentirás

Viviendo rápido y exprimiendo cada segundo aunque se me enreden los pies seré capaz de ir más lejos conquistándote y atrapándote si no eres tú, no tiene sentido

Así que me iré lejos en la distancia...

Tu mundo se convertirá en una cosa de engaño Pintado de Blanco...