¿Qué pasó con Miki Matsubara? Cantante de 'Stay With Me'

Considerada como una de las más grandes Idol del 'City pop' en Japón, el nombre de Miki Matsubara no es ajeno a las redes sociales, ya que, pese a los años, ha adquirido gran popularidad entre los jóvenes debido a sus memorables temas musicales, sobre todo al famoso 'Stay with me'.

Nacida el 28 de octubre de 1959 en Kishiwada, Japón, desde muy pequeña se vio influenciada por la música gracias a que su madre formaba parte de una banda de jazz llamada 'Crazy Cats'.

Desde pequeña tomó clases de piano, pero fue hasta su adolescencia que comenzó a involucrarse más en el tema de la música al unirse a bandas de rock locales.

Para su época como universitaria, colaboró con otras bandas de rock y artistas como Tatsuro Yamashita, lo que le dio pie para comenzar su carrera profesional.

En el año de 1979, Miki Matsubara lanzó su primer sencillo 'Mayonaka no door/Stay with me', mismo que, hasta la fecha, continúa aumentando su popularidad.

Así acabó la carrera y vida de Miki Matsubara

Pese a que contó con el lanzamiento de varios discos e incluso tuvo participación en temas musicales de algunos animes como Mobile Suit Gundam, la década de los 90 marcó el descenso de su carrera y en estos años se dedicó de tiempo completo a ser letrista y compositora para diferentes Idols de la época.

Al final de los 90 y principios de los 2000, Matsubara intentó relanzar su carrera musical, sin embargo, sus planes se vieron frustrados debido a un cáncer uterino que se encontraba bastante avanzado, pues los médicos sólo le daban 3 meses de vida.

Pese a que Miki Matsubara intentó tratarse su enfermedad en secreto, no pudo combatirlo y comenzó a desaparecer del ojo público.

Se supo que quemó gran parte de sus letras y composiciones tras saber que no podría recuperarse y terminó por fallecer el 7 de octubre del 2007.

Sin saberlo, su música continuaría muy presente varios años después, pues gracias a las redes sociales, sus temas son los favoritos de miles de internautas de todo el mundo.