¿Qué pasa y qué multas hay si no hago mi declaración anual del SAT?

Marzo está por finalizar y más allá de que algunos preparan días de descanso por la Semana Santa, otros más se preocupan por presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a este año.

Antes que nada es necesario aclarar qué es y en qué consiste la declaración anual del SAT, pues ésta se trata de un documento que resume los ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos de los contribuyentes correspondientes al año fiscal anterior.

La declaración anual la hacen tanto personas físicas como morales (empresas) y, aunque puede parecer un trámite bastante engorroso y hasta confuso, es muy importante realizarlo ya que, de no hacerlo, puede acarrear a graves multas.

¿Quiénes deben hacer obligatoriamente su declaración anual del SAT?

Aquellos que están obligados a realizar su declaración anual son todas las personas físicas que perciben más de 400 mil pesos al año por sueldos o salarios y también aquellos que trabajan con dos o más patrones al mismo tiempo.

La declaración anual también debe realizarse entre las personas físicas si es que recibiste arrendamiento por bienes inmuebles, honorarios profesionales, actividades empresariales, intereses o dividendos y enajenación de bienes.

Cabe señalar que también puedes realizar tu declaración anual si deseas la devolución de impuestos o regularizarte.

¿Qué pasa y qué sanciones puedo recibir si no hago mi declaración anual ante el SAT?

Luego de haber aclarado quiénes necesitan realizar su declaración anual de manera obligatoria, podemos decir que aquellos que perciben ingresos inferiores a 400 mil pesos por año, que tengan un sólo patrón y que sus intereses no excedan los 100 mil pesos, no ocurre nada si no realizan el trámite, aunque se recomienda hacerlo para estar consientes de su resumen de ingresos, retenciones, deducciones y otros movimientos.

Por otra parte, aquellos que están obligados a hacer dicho trámite, pueden ser sancionados con multas económicas bastante elevadas.